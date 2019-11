Dayanara Torres compartió un triste mensaje tras la muerte de su amigo, el productor Nelson Ruíz La exMiss Universo ha dedicado unas conmovedoras a su amigo, el productor puertorriqueño Nelson Ruíz, a quien acaba de perder víctima del cáncer. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print En medio de su tratamiento, Dayanara Torres ha recibido una triste noticia. Su amigo, el reconocido productor Nelson Ruíz Pérez, les ha dejado. Estuvo a cargo de programas tan importantes como ¡Mira Quién Baila! o Nuestra Belleza Latina, demostrando su tesón y profesionalidad en cada trabajo. Nelson apenas tenía 45 años, llevaba dos luchando contra el cáncer de huesos pero no pudo más. Su batalla fue la de un campeón, como todas las víctimas de esta enfermedad, hasta que no pudo más. Desafortunadamente atacó otras partes del cuerpo hasta y no fue posible vencerlo. En un mensaje lleno de dolor y tristeza, Dayanara le ha rendido un bonito tributo. “Qué gran tristeza siento… tengo el corazón en pedazos. Hay personas que llegan a tu vida en el momento perfecto, para quererte, para aconsejarte, para transformarte y tu vida jamas será la misma, es lo que hiciste con la mía”, escribió. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Tal y como expresa la modelo puertorriqueña, Nelson batalló por su vida hasta el último aliento. Trabajó hasta que su cuerpo ya no se lo permitió, un ejemplo que Dayanara quiso resalzar. “Luchaste hasta el último momento y nunca dejaste de estar positivo, siempre con tu sentido del humor y tu gran sonrisa. Me diste tu ejemplo de lucha y positivismo”, agregó en su publicación donde comparte momentos con su amigo. Statement on the passing of Nelson Ruiz Perez, an acclaimed producer and leader in Hispanic media. Read the full statement here: https://t.co/kzBCI6G5Cs pic.twitter.com/HIuCQYea3v — Univision Public Relations (@UnivisionPRTeam) November 10, 2019 Además de Dayanara, Giselle Blondet y otros compañeros también quisieron dedicarle unas palabras llenas de afecto y respeto a las que nos unimos. Gracias por regalarnos tu talento y tu corazón. DEP. Advertisement EDIT POST

Close Share options

Close View image Dayanara Torres compartió un triste mensaje tras la muerte de su amigo, el productor Nelson Ruíz

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.