Dayanara Torres confiesa por qué tristemente sintió vergüenza de su padre cuando era una niña Dayana Torres confesó los motivos que la llevaron a sentir vergüenza de su padre cuando solo era una niña. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En una reciente entrevista Dayanara Torres confesó a Giselle Blondet que el bullying que sufrió durante su infancia y adolescencia la llevaron a sentir vergüenza por su padre, de lo cual ahora se arrepiente. La ex de Marc Anthony ha sido la primera invitada en acudir al nuevo podcast de entrevistas de Giselle Blondet llamado Lo que no se habla. En este espacio las celebridades charlarán sobre la parte oscura de sus vidas con la intención de que ellos sean capaces de sanar esos duros procesos en compañía del público. Dayanara Torres Dayanara Torres | Credit: Mezcalent Y eso es precisamente lo que hizo la ex Miss Universo al abordar un tema tan personal como los sentimientos que tenía hacia su papá cuando era pequeña. El motivo era debido al acoso que sufría por pertenecer a una familia de bajos recursos, algo que marcó su niñez. Torres explicó que vivió en una humilde casa a las afueras de Toa Alta, Puerto Rico, pero que tan solo contaba con lo básico porque no tenían dinero para costear buenos acabados y mejorar la construcción. Aun así, aseguró que pese a ello las risas y amor no faltaron entre sus padres y tres hermanos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Y añadió más detalles de las condiciones en las que vivían, relatando que su casa era pequeña y de madera, en medio del campo, por lo que todos estaban entre el lodo y los animales, incluso, mencionó que la puerta del baño era una cortina y el inodoro requería de un balde de agua, pues no tenía palanca. Recientemente la modelo viajó a su Puerto Rico natal con su novio para poder mostrarle sus orígenes y compartir con él los lugares donde se crió. Dayanara siempre se ha mostrado muy abierta con su público y no duda en compartir capítulos personales de su vida con sus seguidores. Como recientemente confesó cuando reconoció que no se divorció antes de Marc Anthony por el bien de sus hijos, a pesar de que era consciente de que ya la relación carecía de futuro.

