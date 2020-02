Dayanara Torres dice adiós al cáncer con esta emotiva fiesta entre amigos "Cáncer, lo intentaste, ¡ahora fuera de mi vida!". Con estas palabras y una parranda por todo lo alto, la exMiss Universo comienza una nueva etapa con valentía, ilusión y mucho amor. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Es una luchadora nata, una guerrera, lo ha sido siempre. Desde muy joven ha apostado por lo que ha creído y siempre ha salido vencedora, incluso en las batallas más complicadas. Porque si algo tiene Dayanara Torres es el valor para levantarse y resurgir como el Ave Fénix. Una vez más lo ha demostrado. Contamos que había terminado su tratamiento contra el cáncer pero hay algo más que añadir. La jurado de ¡Mira Quién Baila! lo celebró a lo grande con una fiesta a la que no faltó su cercano grupo de amigos. Todos brindaron por el fin de una etapa que Dayanara ha hecho frente con una fortaleza y un coraje desmedidos. Con una imagen de las pulseras hospitalarias de cada tratamiento da comienzo a un video conmovedor del principio de su nueva vida en la que manda un mensaje tajante a la enfermedad. “Cáncer, lo intentaste, ¡ahora lárgate de mi vida!”, escribió con energía en esta emotiva publicación a sus seguidores. Ha sido un año lleno de retos personales, de dolor y de incertidumbre, pero de nunca tirar la toalla. En medio de su tratamiento Dayanara ha seguido apostando por lo que ama, apoyando a sus hijos, trabajando de a poquito y alimentando su alma de lecturas, compañías y oraciones positivas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De ahí esta fiesta a la que no faltaron chocolates, flores, risas y sus seres más queridos, entre los que cabe destacar su amigo y colega Casper Smart. “¡Qué te den cáncer!”, gritaron todos en un momento de este emotivo encuentro. Image zoom Desde People en Español nos unimos a esta celebración y te damos las gracias, compañera, por ser un ser tan especial y lleno de luz. Nos alegramos de aquí hasta el cielo por tu recuperación y celebramos todo lo hermoso que está por llegar. ¡Siempre contigo Yari! Advertisement

