¡El hijo menor de Dayanara Torres tumba las redes con su físico! "Deberías salir en una revista" El joven Ryan compartió una fotografía de lo más artística y la lluvia de comentarios, piropos y halagos, el de su mami incluido, se convirtió en un diluvio. ¡Para entenderlo hay que ver la imagen! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A punto de cumplir los 19 años el próximo mes de agosto, Ryan Muñiz Torres, el hijo menor de Dayanara Torres y Marc Anthony, es ya todo un apuesto, además de talentoso, joven que no pasa desapercibido. La más reciente imagen compartida por él en su perfil de Instagram ha desatado un aluvión de piropos y comentarios positivos halagando su increíble físico. Entre ellos, el de su orgullosa mamá, la bella modelo y conductora puertorriqueña. "Dios mío, no es que sea tu madre, ¡es que eres bello!", le escribió Dayanara sobre esta original foto que deja entrever la personalidad y la vena artística que posee Ryan. "¡Qué guapo!", "Deberías salir en una revista", "Está bello", "Modelo", "Espectacular", "Hermoso", "Sin palabras", escribieron algunos de sus seguidores en la famosa plataforma. El joven es todo un artista tal y como ha mostrado su progenitora en varios videos en sus redes. Ryan cuenta con un gran oído y talento musical que le permite tocar varios instrumentos con maestría. Talentos a los que hay que sumar el más importante de todos, su sentido de la responsabilidad y su carácter generoso que ha aprendido en casa de la mano de su mamá. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Dayanara ha visto volar a sus hijos, primero al mayor, Cristian, y más tarde a Ryan para cursar sus estudios universitarios y alcanzar sus metas. Crio a ambos con todo el amor en su hogar en Los Ángeles que la artista definitivamente dejó cuando ellos salieron del nido. Dayanara Torres Dayanara Torres | Credit: IG/Dayanara Torres Ahora ella vive en Miami, más cerca de su familia y los suyos, además de su actual pareja, pero siempre pendiente de estos dos apuestos caballeros y hombres de bien a los que considera su mayor orgullo.

