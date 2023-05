El emotivo discurso de Dayanara Torres durante su tributo en Puerto Rico Acompañada de sus hijos y su madre, la modelo y conductora se emocionó hasta las lágrimas. "Hermoso día que jamás olvidaré". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Se acerca el gran día y Dayanara Torres está más que lista para recibirlo. Quien fuera coronada como Miss Universo hace justo 30 años, está celebrando este aniversario por todo lo alto, rodeada del amor, el respeto y la admiración de quienes la quieren y han seguido todo este tiempo. Ya en su tierra, Puerto Rico, donde el próximo 28 de mayo se celebrará la gran fiesta en su pueblo, Toa Alta, los actos conmemorativos en su honor ya han comenzado. Este martes, la gobernación de su isla le rendía un tributo cargado de emoción en el que Dayanara ofreció un discurso conmovedor. Dayanara Torres Dayanara Torres | Credit: (Photo by Johnny Nunez/WireImage) Acompañada de su reina madre, Lela y sus hijos Cristian y Ryan, la modelo y conductora no pudo contener las lágrimas y sacárselas a los demás. Su testimonio es el vivo ejemplo de lo significa la resiliencia y las ganas de vivir. "¡Qué día tan especial! Mil Gracias por recibirme en La Fortaleza con tanto cariño, Honorable Gobernador Pedro Pierluisi y a todos los allí presentes... ¡Otro hermoso día que jamás olvidaré! ¡Me hacen tan feliz!", expresó. "Hoy al reconocer la belleza de Dayanara Torres, también celebramos su resiliencia y su espíritu inquebrantable, a través de los altibajos de la vida ha demostrado que la verdadera belleza no se desvanece con el tiempo, sino crece y se fortalece. Gracias por ser una inspiración y un símbolo de todo lo bueno que tenemos en Puerto Rico. Tus logros son gloria boricua", dijo el gobernador en nombre de todo el país. Con lágrimas en los ojos, Dayanara se dirigió a su gente amada y a su tierra compartiendo un testimonio entrañable y cargado de sentimiento. "Un pueblo humilde pudo verse reflejado en esta jibarita del campo de Toa Alta sin recursos económicos, sin lujos pero logró su sueño, eso sí, sin lujos pero en mi hogar nunca faltó el amor, la alegría, las risas, las palabras de aliento y los valores que hasta el sol de hoy siguen grabados en mí y en mi corazón", apuntó. La gran cita para celebrar a lo grande 30 años de talento, belleza y vida es el domingo, 28 de mayo en la plaza de Toa Alta, a partir de las 12 del mediodía. "¡Celebremos juntos esta fecha tan importante para todos nosotros! ¡Allá nos vemos!", escribió Dayanara. ¡Muchísimas felicidades!

