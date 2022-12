"Gracias por las enseñanzas": Dayanara Torres rinde homenaje a su padre en el aniversario de su muerte La ex Miss Universo recordó uno de los días más tristes de su vida y le dedicó unas conmovedoras palabras a su progenitor, quien falleció hace 5 años. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Al cumplirse 5 años del fallecimiento de su padre, la ex Miss Universo Dayanara Torres quiso rendir homenaje a su memoria con un conmovedor mensaje en el que le expresó su profundo agradecimiento por las experiencias que compartieron juntos. Fue a través de las redes sociales que la también actriz y presentadora de televisión expresó que si bien la vida está llena de tropiezos, las cicatrices que tiene la llenan de orgullo y le permiten agradecer que tenga la oportunidad de estar viva y de ser más fuerte. "Hoy sé lo que quiero y lo que nunca volvería a aceptar… Situaciones, personas que llegan a tu vida y su único propósito es darnos una lección. Y como me decía mi papá... Si algo no se dio, si una puerta se cerró... cree desde el fondo de tu corazón que Dios tiene un mejor plan para ti y que su tiempo ¡siempre es perfecto!", comentó en su Instagram. "Mientras tanto, disfruto cada momento que vivo lleno de felicidad con mis hijos, con mi familia, con mis buenas amistades y con el hermoso amor que llegó a mi vida! Hoy vivo más agradecida que nunca... Así me enseñó mi padre a ver la vida", agregó. Dayanara Torres Credit: Getty Images / John Parra Torres concluyó el mensaje agradeciendo a su papá por la sabiduría que compartió con ella. "Un día como hoy se fue mi papá, pero sé que desde el cielo me cuida y hasta se cuela en la fila para llegar a Dios y pedirle por mi, por mi salud, porque sigan llegando las oportunidades y para que finalmente llegara el amor perfecto a mi vida, que me quiera ver brillar y ser feliz!. Papi… Gracias por las enseñanzas, tus consejos de vida y por siempre creer en mí. Siempre te recuerdo y tus palabras... 'Ay mamá, usted siempre pica' alante porque es que usted siempre le mete piquet'". José Torres falleció en su natal Puerto Rico el 13 de diciembre de 2017 por complicaciones de salud relacionadas al cáncer de colon que padecía.

