Entre lágrimas, Dayanara Torres revela a Giselle Blondet lo que vivió de jovencita y ocultó por mucho tiempo "Ustedes van a escuchar cosas que van a ser muy difíciles de creer, cosas que nunca le contó a nadie por vergüenza", avanzó Blondet sobre la conmovedora conversación que mantuvo con la ex Miss Universo en el primer episodio de la nueva temporada de su podcast 'Lo que no se habla'. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Giselle Blondet está de estreno. La carismática conductora, quien ahora forma parte de las filas de Telemundo, relanzó este miércoles su podcast 'Lo que no se habla' con una nueva temporada en la que comparte micrófonos con la psicóloga y coach Janis Santaella. "Me siento superentusiasmada porque es un proyecto que siempre he querido hacer", reconoció Blondet. "Va a ser como una terapia donde no nos vamos a juzgar y donde vamos a encontrar soluciones rápidas a lo que nos está pasando porque todos merecemos tener una vida feliz y tranquila". La que fuera durante varios años jueza del reality show de Univision Nuestra Belleza Latina cuenta en su primer programa con una invitada de lujo: Dayanara Torres, quien dejó a través de su inspirador testimonio "una gran lección de valentía, amor por su familia y orgullo de sus raíces". "Pensamos que su vida dentro de las circunstancias que le ha tocado vivir ha sido bastante fácil porque es una mujer muy hermosa y muy querida, pero ella va a contar unas experiencias que vivió desde su niñez que ni yo misma las podía creer", avanzó Blondet sobre la charla que mantuvieron. Por primera vez y entre lágrimas, la ex Miss Universo decidió hablar en esta primera "terapia" de 'Lo que no se habla' sobre algo que vivió de jovencita y que ocultó por mucho tiempo: el bullying que sufrió en su escuela debido a su aspecto físico por parte de sus compañeras. "Va a hablar como nunca ha hablado. Ustedes van a escuchar cosas que van a ser muy difíciles de creer. Seguramente ustedes, así como me pasó a mí, nos vamos a identificar con muchas de las cosas que ha sentido y siente, cosas que nunca le contó a nadie por vergüenza", aseveró quien es una de las cuatro integrantes del programa de entretenimiento La mesa caliente (Telemundo). SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La ganadora de la quinta temporada de ¡Mira quién baila! también habló de la pobreza en la que vivía de niña y los sacrificios que hicieron sus padres para sacar adelante a su familia. "Fue muy impresionante escucharla así", reconoció Blondet.

