Dayanara Torres muestra orgullosa sus cicatrices: “Amándome con todo” En traje de baño y con su larga melena al natural, la ex Miss Universo envía este inspirador mensaje sobre su apariencia. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La ex Miss Universo Dayanara Torres compartió una foto en sus redes sociales en la que dejó ver orgullosa las huellas que la dejado su lucha contra el cáncer de la piel. En la instantánea publicada en su cuenta de Instagram, la actriz y modelo puertorriqueña presumió la cicatriz que baja por el interior de su rodilla —y sus curvas en traje de baño— mientras disfrutaba de un día soleado frente a una piscina con su cabello al parecer secado por el viento. “Amándome con todo. Mis curvas, mis libras de más, mi pelo rizo, mis cicatrices”, fue el mensaje que usó para acompañar la foto junto a etiquetas como agradecida, guerrera, ámate a ti misma y cicatrices. La publicación y el inspirador mensaje provocó inmediatas reacciones de sus seguidores, amigos y colegas del mundo del espectáculo como Ricky Martin, Adamari López y Roselyn Sánchez, entre otros. Image zoom Instagram / Dayanara Torres “Bella”, “Diosa”, “Perfecta” ,“Espectacular”, "Así como estás y sin maquillaje vas a Miss Universo y vuelves a ganar", fueron algunos de los piropos que le dejaron en los comentarios. No es la primera vez que Torres deja ver su cicatriz. En mayo del año pasado, la puertorriqueña publicó otra fotografía junto a su hijo Cristian, de 19 años, en la que se nota la cicatriz mientras lo despedía en un aeropuerto del sur de California. “Tengo 77 puntos detrás de mi rodilla y otros más arriba de mi pierna donde sacaron dos ganglios malignos”, explicó Torres a través de su Instagram luego de que una seguidora le preguntara si iba a poder bailar durante la final del programa Mira Quién Baila All Stars en el que ella formó parte del jurado.

