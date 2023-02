Dayanara Torres responde así a la pregunta de Raúl de Molina: "¿Tú no fuiste a la boda?" La conductora estuvo acompañándole este jueves en el show de El gordo y la flaca y esto fue lo que dijo sobre la boda del padre de sus hijos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Este jueves, Dayanara Torres regresó al plató de El gordo y la flaca para acompañar a Raúl de Molina a comentar la última hora del mundo del entretenimiento. Hubo risas, bromas, chocolates y alguna que otra indiscreta y traviesa pregunta por parte del conductor cubano a su compañera. Con motivo de la reciente boda de Marc Anthony con Nadia Ferreira, el presentador no tardó mucho en hacer referencia a dicho momento. "Oye, quería preguntarte una cosa, fue la boda de tu ex, Marc Anthony, tus hijos fueron a la boda, ¿no?", empezó diciendo Raúl. Dayanara Torres y Raúl de Molina Dayanara Torres y Raúl de Molina | Credit: (Photo by Jose Devillegas/Getty Images) Antes de contestar a esa primera cuestión, la puertorriqueña echó una gran carcajada ya que, conociendo a su compañero, lo veía venir. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Qué emoción y qué razón más perfecta para tener a los dos niños juntos conmigo, estuve con ellos como una semana. Y sí, sí fueron a la boda, claro que sí. De hecho ese día, yo estaba con la novia del grande, de Christian, la llevé a que la maquillaran, la peinaran, la arreglé... Estaba yo como jugando a muñequitas. Como yo tuve niños", dijo con gran cariño. Y ahí fue que Raúl volvió al ataque. "Obviamente tú los llevaste, pero ¿tú no fuiste a la boda?", insistió. "No, no, ellos fueron acompañados. Le deseo siempre lo mejor", dijo elegante Dayanara. Una vez más, el comunicador no dejó pasar la oportunidad informativa teniendo allí a una fuente tan importante y de tanto valor. Todo fue anecdótico y quedó reducido al humor, a las risas y al cariño que ambos presentadores se profesan.

