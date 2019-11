Dayanara Torres regresa a la televisión La exreina de belleza puertorriqueña anunció a través de sus redes sociales su esperado regreso a la televisión. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La vida comienza a sonreírle nuevamente a Dayanara Torres. Tras varios meses alejada del foco mediático luchando contra el cáncer de piel que le fue detectado a principios de año, la bella modelo puertorriqueña hará esta semana su esperada reaparición en la televisión como parte de la 20ª entrega anual de los Premios Latin Grammy, la noche más importante de la música latina. La exreina de belleza, que tiene más de 1 millón de seguidores solo en Instagram, anunció por medio de sus redes sociales que será una de las presentadoras de este esperado evento musical que se llevará a cabo el próximo jueves 14 de noviembre desde Las Vegas y que se transmitirá completamente en vivo a través de la cadena Univision a partir de las 8 p.m., hora del Este. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Dos días antes de su esperado regreso a la televisión, la exesposa de Marc Anthony será reconocida este martes 12 por la Academia Latina de la Grabación como una de las Damas Líderes del Entretenimiento del 2019, distinción que se otorga anualmente “a las mujeres profesionales y con conciencia social en los campos de las artes y el entretenimiento que han hecho contribuciones significativas, inspirando a la próxima generación de mujeres líderes”. “Feliz y honrada. Gracias Latin Grammy por este hermoso reconocimiento”, expresó emocionada la que fuera ganadora de Mira quién baila en Instagram. La gala de los Latin Grammy 2019, que tendrá una apertura estelar en la que 14 artistas fusionarán lo mejor de los últimos 20 años de música latina, supone el primer trabajo en televisión de Dayanara tras la aparición del cáncer en su vida por lo que las emociones entre sus seguidores están a flor de piel. “¡Qué lindo será verte de nuevo en acción!”, comentó una de sus fans en Instagram al ver que la modelo estará por fin de regreso. “¡Qué felicidad verte nuevamente en la televisión, vas a brillar como nunca!”, escribió otra persona igual de emocionada que la anterior en la citada red social. Advertisement EDIT POST

