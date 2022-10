¡Dayanara Torres recibe una visita inesperada en El gordo y la flaca! "Se apareció de sorpresa" La puertorriqueña se disponía a comenzar la conducción del show cuando alguien llegó por sorpresa. Su compañera, Lili Estefan, pudo captar el emotivo momento. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Dayanara Torres está de regreso en El gordo y la flaca. Con motivo de las vacaciones de Raúl de Molina, la modelo, actriz y conductora ha ocupado temporalmente su puesto y con muy buena acogida por parte del público. Estos días al lado de Lili Estefan han sido toda una fiesta de alegría y belleza en el programa de Univision en el que el humor y el encanto femenino han dicho presente a raudales. En medio de esta emoción y momentos cómplices, ocurría algo que la presentadora cubana pudo recoger en un precioso video. Dayanara, sin esperarlo, recibió la visita sorpresa de alguien muy importante en su vida. Un regalo para su corazón que le llenó de ilusión. Dayanara Torres Credit: Instagram/ Dayanara Torres "¡Miren quién llegó acá! Miren, miren quién llegó a visitar a Dayanara, su hijo con la novia. ¡Mírala qué linda! Se apareció de sorpresa. La llamó antes de empezar el show", compartió Lili mientras grababa las bellas imágenes. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ryan, su hijo pequeño, llegaba al plató de El gordo y la flaca para dar una sorpresa a su mami, quien se mostró encantada de verle. Ambos se fundieron en un cálido abrazo que dejó al descubierto, una vez más, el gran amor que les une. Dayanara Torres y su hijo Ryan Dayanara Torres y su hijo Ryan | Credit: IG/Dayanara Torres Dayanara Torres y su hijo Ryan Dayanara Torres y su hijo Ryan | Credit: IG/Dayanara Torres El apuesto y talentoso joven llegó acompañado de su novia con quien ha pasado unas semanas en Europa. De vuelta a Miami, se mostró así de feliz y orgulloso de su mami, su otro gran amor.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Dayanara Torres recibe una visita inesperada en El gordo y la flaca! "Se apareció de sorpresa"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.