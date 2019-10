Dayanara Torres reaparece por el día de su cumpleaños y sorprende con espectacular cambio físico La puertorriqueña ha vuelto a sus redes tras varios días en silencio después de su tratamiento. La espera ha merecido la pena, se ve ¡espectacular! By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Sus seguidores estaban un poquito preocupados. Después de su último tratamiento, habían pasado más de diez días sin saber de ella. Pero Dayanara Torres ha hecho las delicias de sus fans con una publicación donde reaparece más fuerte, feliz y y hermosa que nunca. Con motivo de Halloween y uno aún más importante, su cumpleaños, la modelo puertorriqueña ha sorprendido con un video celebrando dos de sus días favoritos del año. "La noche de ayer. No me podía imaginar una mejor forma para celebrar mi cumpleaños. Con mi familia y mis grandes amigos. ¡Los amo!", ha escrito junto a un divertido clip. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El pasado 28 de octubre, Dayanara cumplía 45 años y lo hacía vestida de uno de los personajes más populares de estas fechas, Morticia Addams, en cuya piel se metió a las mil maravillas luciendo igual de pálida y aterradora, aunque mucho más hermosa, seamos sinceros. La excusa era pasárselo en grande y a juzgar por las imágenes así fue. Después de su tratamiento número 12 donde volvió a estar acompañada por su madre Luz y amigos más íntimos, la exMiss Universo se tomó unos días de reposo para recuperarse. Su reaparición nos ha llenado de alegría, especialmente su sonrisa llena de luz. ¡Feliz cumpleaños Dayanara! Advertisement

Close Share options

Close View image Dayanara Torres reaparece por el día de su cumpleaños y sorprende con espectacular cambio físico

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.