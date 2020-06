Dayanara recuerda a su padre: "Por tí quiero ser el mejor papá del mundo”. Dayanara Torres perdió a su papá el pasado 2017 y hoy quiso dejarle un emotivo mensaje en las redes a la persona que, según dice, le enseñó a ser el mejor padre para sus hijos. ¡Oops! Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Dayanara Torres dedicó hoy uno de los mensajes más emotivos en las redes al recordar a su papá, Don José Torres, tristemente fallecido a finales del año 2017, durante el día en que en muchos países celebramos el Día del Padre. Una de las Miss Universo que más vigente se ha mantenido a través de los años, siempre ha tenido claro que lo primero en su vida era el bienestar de los dos hijos que tuvo con el cantante Marc Anthony a quien, quizá sin querer, propinó hoy una cachetada con guante blanco a raíz del cariñoso texto que la boricua le dejó a su papá en este día tan especial: “Papi, ¡te extraño todos los días! Sí, todo me recuerda a ti... Las canciones, las películas, tus chistes, tu sonrisa, tus carcajadas, los caballos, las Heinekens, tu mirada tierna... Solo con mirar mis manos y mis pies... Son los tuyos”, escribió Yari con las emociones a flor de piel. “Te Amo Papi". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Y después añadió una frase muy sentida, que suena a sincera reflexión del corazón, con la que quizá muchas mamás puedan sentirse identificadas: "¡Por ti quiero ser el mejor papá del mundo!” exclamó la mamá de Cristian y Ryan Muñiz. “Porque no hubo lujo, pero tu amor, tus consejos, tus risas y con siempre estar presente en nuestras vidas... ¡Lo tuvimos TODO!”, dijo recordando que el legado más importante no son los bienes materiales, sino el amor y la dedicación que los papás siembren en sus retoños. Sus fans no tardaron en reaccionar. “Feliz Día del Padre, Dayanara, eres el testamento de la vida de tu padre, que en paz descanse y eres el mejor papá para tus hijos. Porque los hijos los criaste tú”, escribió una de sus seguidoras. Con esta tiernísima foto celebraba Dayanara Torres el pasado Día del Niño: “¡Esta valiente Yari estará muy orgullosa de lo que somos hoy!” le decía empoderada una adulta Dayanara a su niña interior. Seguramente, su papá estará igual de orgulloso que ella viéndole desde el cielo.

Close Share options

Close View image Dayanara recuerda a su padre: "Por tí quiero ser el mejor papá del mundo”.

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.