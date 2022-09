Dayanara Torres publica una foto de la humilde casa en la que se crió en Puerto Rico Dayanara Torres compartió con todos sus seguidores una imagen de la vivienda en la que se crió cuando era una niña en su Puerto Rico natal. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Dayanara Torres siempre se ha mostrado como una persona muy cercana con su público. Suele compartir momentos profesionales y personales a través de sus redes sociales en los que cuenta detalles de sus trabajos y de su día a día. Esta vez la la Miss Universo quiso enseñar a todos la humilde casa en la que se crió con su familia durante su infancia en Puerto Rico. "Nuestra casita. ¡Agradecida a Dios por regalarme la familia más hermosa… me lo dieron todo! Mi niñez quizás sin lujos, pero llena de amor, risas, vivencias unidas, enseñanzas, respeto y valores… Toa Alta… Aquí en esta casita nacieron todos mis sueños…", fue el mensaje que la ex reina de belleza compartió junto a la imagen de la vivienda. Muchos fans reaccionaron con comentarios muy positivos tras esta publicación y le dejaron comentarios como: "Siempre las cosas más pequeñas llevan a las grandes, sin Yari no hay Dayanara la Miss Universo y lo más hermoso es que tus valores y principios que te enseñaron tus padres, ahora se reflejan en tus hijos y aún logrando todos tus éxitos sigues siendo Yary y eso es digno de admirar. Un abrazo y Dios bendiga siempre a tu vida, tus hijos y tu familia", dijo una seguidora. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Miss Puerto Rico. Esa foto me acuerda cuando ganaste el concurso local. Cuando todo un país se identificó contigo, una hija de padres de clase trabajadora había ganado y nos representaría en Miss Universe. El resto es historia", "Y que bonito, que aún se mantiene en tu corazón, el lugar donde fuiste tan feliz junto a tus papis y hermanos. Eso no lo tiene todo el mundo… Un beso, mi Queen desde la distancia", "Bendiciones a la reina más hermosa, esa humildad, valores, y enseñanza de tus padres te hizo ser la gran mujer que eres. Dayanara la más bella" o "Fui testigo que en esa casita comenzaron todos tus sueños: ser modelo, bailarina, actriz, animadora, reina de belleza…y cada uno de ellos se convirtió en realidad gracias a tu tenacidad, humildad, energía, carisma…", añadieron otros usuarios de Internet. Dayanara Torres Dayanara Torres | Credit: Mezcalent

Además, la modelo y actriz también aprovechó que se encontraba en Puerto Rico con su novio Marcelo Gama para llevarlo a visitar su pueblo natal, Toa Alta, y mostrarle un poco más de sus orígenes. "¡Me tomé unos días para visitar, pues quiero que conozca de mí, de mis raíces, mi cultura y de donde vengo!", dijo. A los novios se les vio comiendo y disfrutando del paisaje en este viaje, que demuestra que ambos están más unidos que nunca. En marzo de este año la modelo y actriz también contó en sus redes sociales que se había mudado de Los Ángeles a Miami y aseguró que estaba muy emocionada con el cambio, ya que ahora conviviría con su pareja.

