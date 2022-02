¡Dayanara Torres posa junto su misterioso novio por primera vez! Así lució el misterioso galán de la bella Miss Universo boricua, con quien celebró esta semana el día de San Valentín. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Dayanara Torres está en un momento espléndido de su vida: superados sus últimos sustos de salud y recién estrenada su exitosa colección de decoración con su propio nombre en su querido Puerto Rico, la bella Miss Universo de impactantes ojos está finalmente felizmente enamorada y ya sabemos como luce su nueva pareja… ¡al menos, una de sus orejas! La famosa mamá de Cristian y Ryan, ha dejado caer más de una vez en los medios durante los últimos meses que el amor le sonríe y finalmente, para celebrar esta semana el pasado día de San Valentín, acaba de publicar en sus redes una foto junto a su nuevo amor. Acompañada de una imagen propia más fresca, el cabello más corto y claro, la famosa boricua compartió una divertida y significativa imagen en la que cubre el rostro de su pareja. Como suele decirse, una imagen vale más que mil palabras: la cara de felicidad de la juez de Mira quien baila lo dice todo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Muy querida por su público y muy accesible en sus redes, sus conversaciones con sus seguidores no ha estado siempre exenta de polémica: hace unos meses, algunos criticaron las fotos que realizó para su campaña de concienciación del melanoma, Get Naked, en las que lucía espléndida en unos elegantes desnudos en blanco y negro. Dayanara Torres Credit: Cortesía: MRF Al contrario de enojarse contra sus haters, Dayanara Torres explicó que estaba aún más contenta con el resultado de los comentarios: era obvio que había logrado su cometido. "Gracias a que me quité la ropa en una foto artística que no enseña nada, estamos todos aquí hablando del melanoma", resolvió simpática añadiendo el hashtag "así que funciona".

