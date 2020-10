Dayanara Torres posa desnuda por primera vez para luchar contra el cáncer La ex Miss Universo busca crear conciencia sobre el peligro del cáncer de piel y la necesidad de acudir a revisiones para detectar a tiempo un posible tumor. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Desde que a Dayanara Torres se le diagnosticó un cáncer de piel el año pasado, la actriz se sumó a los esfuerzos para crear conciencia sobre los peligros de esta letal enfermedad. Por eso, por primera vez en su carrera, posó desnuda para la campaña #GetNaked que resalta la importancia de las revisión periódicas que permiten una detección temprana de los melanomas. RELACIONADO: Dayanara Torres comparte su lucha contra el cáncer y lo que su exprometido le dejó como lección de vida Image zoom (Photo by Manny Hernandez / Getty Images) “Seguimos lo del Dayanara Effect que hizo que muchas personas se chequearan después de que hablé del tema”, contó Torres a People en Español. “Esta campana te dice ‘mírate tu piel; mira tu cuerpo porque el cuerpo es tuyo y tú eres el que lo está viendo todo el tiempo’. La primera persona que se va a dar cuenta que algo no está bien eres tú”. Esta iniciativa es promovida por la Fundación para la Investigación del Melanoma (MRF, por sus siglas en inglés), que tiene entre sus objetivos la promoción de la detección temprana del melanoma mediante revisiones mensuales de la piel, así como un examen anual de cuerpo entero que debe ser realizado por un dermatólogo especializado. Image zoom Cortesía: MRF “Esta campaña, básicamente, se trata de cuidar de tu piel. Tu piel la cuidas tú; tú te ves todos los días. No es lo mismo verse una, que sabe como es su cuerpo, a que te vea un extraño”, resaltó. “A la hora que llegas a ver a un doctor, quién sabe que encontrarán. Pero si la alerta viene de ti [es mejor]. Tú eres la que te tienes que dar cuenta de cómo está tu piel, [decir:] ‘Espérate un momento, esto no estaba ahí. Esto está creciendo o esto me pica’, lo que fuera. Depende mucho de ti, no es solo que vas al doctor y te va a encontrar todo ahí”. Image zoom Cortesía: MRF SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De acuerdo a la MRF, a más de 196,000 estadounidenses se les diagnosticará este cáncer este año. Torres se siente satisfecha de que más hispanos acudan a revisiones profesionales luego de haber hecho público su caso,. “Más latinos se empezaron a chequear y cuidarse; las citas de los doctores se llenaban; las oficinas de los dermatólogos se llenaban”, resaltó.

