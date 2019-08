Dayanara Torres comparte su lucha contra el cáncer y lo que su exprometido le dejó como lección de vida

En enero del 2019, Dayanara Torres escuchó las palabras que nadie quiere oír: Tienes cáncer. “Me dio así como un frío por encima, de repente que me dicen que [la biopsia dio] positivo de melanoma, se me fue el alma en un segundo, [sentí] miedo, lloré”, asegura en exclusiva a People en Español Torres, cuyo cáncer en fase tres le había afectado unos ganglios linfáticos pero no otros órganos. “También le di la noticia a los nenes”.

Cristian y Ryan, sus hijos adolescentes con el cantante Marc Anthony, han sido su mayor apoyo desde que comenzó sus tratamientos hace unos seis meses. Igual lo han sido su madre, Luz Delgado, y su hermana, Jeannette Torres, con quien la ex Miss Universo puertorriqueña aparece en exclusiva en la historia de portada.

En esa historia en la edición del mes de septiembre, Dayanara comparte su batalla contra el cáncer, cómo su diagnóstico ha instado a más latinos a chequearse lunares y manchas sospechosas —un fenómeno que algunos dermatólogos han llamado el Dayanara Effect (el Efecto Dayanara) en disertaciones médicas— y cómo ella se ha aferrado a sus seres más queridos para no derrumbarse mientras enfrenta radioterapias cada 21 días, tratamientos que la agotan e hinchan, hasta marzo del 2020.

“Qué dicha, qué bendición tener la familia que tengo, la hermana que tengo, mi mamá, mis amistades, tanto cariño”, dice Dayanara. “Jamás me esperaba recibir tanto y tanto cariño de ellos, de mis seguidores. Me siento bien querida, me siento feliz”.

La jurado del programa Mira Quién Baila All Stars también habla por primera vez de su ex prometido, el productor de Hollywood Louis D’Esposito, quien la instó el año pasado a que se chequeara un lunar detrás de su rodilla derecha —y terminó su relación con ella tras ser diagnosticada con cáncer de la piel.

“Dios le habla a uno de la forma que vas a escuchar y mira que [por] años muchísima gente me ha dicho a mí: ‘Chequéate eso’. [Y] yo no lo hice”, admite Dayanara. “Escuché [a Louis y] quizás ese fue su propósito y toda la vida le estaré agradecida. Su propósito fue eso: hacerme ver que me tengo que chequear y mira lo que creó. Gracias a él encontré esto“.

Y ¿qué de su corazón tras el rompiento? “[Voy a] enfocarme en lo mío, así es como lo he tomado. Vino a mi vida eso, ahora estoy en lo que tenía que estar y de allí seguir adelante”, dice Dayanara. “Aparte de encontrarme y hacerme ver lo que estaba sucediendo con mi piel, [esta relación] también me deja saber que puede ser posible enamorarse. Sé que en algún momento más adelante, algo perfecto para mí vendrá”.

