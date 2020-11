Close

Exclusiva: Dayanara Torres adorna la portada de People en Español y revela qué la mantiene tan sonriente "No hubiese pensado en este tiempo de mi vida estar tan contenta", confiesa Dayanara Torres, quien adorna la nueva portada de People en Español. Mira lo que nos contó la ex Miss Universo, modelo, actriz, activista, mamá estrella y ahora chef aficionada. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Mientras luchaba contra el cáncer en la piel, Dayanara Torres tuvo en su casa en Los Ángeles a la mejor cocinera: su madre Luz Delgado. "Me di de baja de la cocina, y no voy a competir con mi mamá porque no voy a ganar", bromea Torres, quien adorna la nueva portada de People en Español. Sin embargo tras su madre irse a Miami a visitar a su hermana Jeanette Torres —y quedarse varada allá en medio de la pandemia del coronavirus— Dayanara se quedó sola en su acogedora casa californiana junto a sus dos hijos y volvió a descubrir su amor por la cocina. Además de compartir recetas con su hermana y amigas, se atrevió a publicar videos en Instagram de sus platillos, y fue todo un boom en redes sociales. Además de compartir recetas típicas de su isla —como el arroz con habichuelas o el delicioso coquito— ha compartido recetas saludables como quinoa y tostadas de aguacate. Cocinar se convirtió en una terapia y un gran entretenimiento para la codiciada soltera durante la cuarentena de la pandemia. Image zoom Credit: Siul Martínez; Estilista: Irma Martínez Su experiencia combatiendo el cáncer de piel —que logró rebasar tras someterse a cirugías y quimioterapias que salvaron su vida— la hicieron adoptar un estilo de vida aún más saludable y querer vivir a plenitud cada minuto. "No hubiese pensado en este tiempo de mi vida estar tan contenta con algo que estoy haciendo, con algo que es creativo, que me saca de mi zona de confort, que me encanta, que me quita el sueño y todo aquí mismo de la casa", admite la ex Miss Universo puertorriqueña. La modelo, actriz, y activista de 46 años comparte una de sus recetas favoritas en la nueva edición de la revista y habla de nuevos proyectos que la tienen muy ilusionada. Image zoom Credit: Siul Martínez; Estilista: Irma Martínez Torres recién firmó un contrato para lanzar su propia línea de productos para el hogar—que incluye artículos de cocina, toallas, sábanas y más— y se venderá el próximo año en una cadena de tiendas en Puerto Rico. Esta Mujer Maravilla también disfruta la jardinería y la decoración. Otra terapia durante la cuarentena ha sido lijar muebles en su casa y pintarlos, renovándolos completamente. "Me gusta lo que estoy haciendo, crear me ha venido bien", reconoce Torres, quien pinta cuadros al igual que su artístico hijo Christian, quien estudia en Nueva York. "La actividad me ayuda mentalmente. Eso además de disfrutar happy hours o fiestas por Zoom con su hermana y sus amigas, así sea a distancia. "Me da mucho mucho miedo", admite sobre salir a actividades fuera de casa durante la pandemia, especialmente tras pasar su proceso de cáncer tan recientemente. "Es mejor estar seguros. Ryan padece de asma, igual que yo, si le llega a pasar algo, que esté en un hospital, no puedo ni siquiera imaginarme no estar al lado de él", confiesa sobre su hijo menor, quien vive con ella en Los Ángeles. Image zoom Credit: Siul Martínez; Estilista: Irma Martínez SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sus hijos —con su exesposo, el salsero puertorriqueño Marc Anthony— son los primeros en apoyarla y en degustar sus creaciones culinarias. "Ellos tienen los frutos de lo que hago", cuenta risueña. "Me ayudan mucho cuando son postres, porque Ryan siempre me ha ayudado haciendo cupcakes y cosas así". Image zoom Credit: Cortesía de Dayanara Torres Muy humilde, asegura que sus recetas son sencillas y las puede preparar cualquiera. "No soy ninguna professional ni experta chef ni nada por el estilo, pero trato", ríe Torres, quien se ha vuelto toda una experta en grabar videos para Instagram. Esta maestra de la reinvención no se deja caer y nos inspira con su ejemplo. "Yo tengo mis luces, yo acomodo. Esos videítos no son fáciles y después editarlos, yo hago todito", concluye orgullosa. "Soy la mujer orquesta". Para ver las fotos, entrevista y receta exclusivas, busca la nueva edición de People en Español ya a la venta.

