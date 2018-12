¿Y qué es lo más importante para Dayanara en una pareja?

“¡Ay, en una pareja! Y más en este momento que estoy viviendo, que no me corte las alas, que me deje brillar y me apoye en lo que estoy haciendo. Este negocio no es fácil, y lo más importante es que tengo hijos, tiene que saber que sería tercera persona en importancia en mi vida, mis hijos son primero. Que me haga reír, una persona madura”, aseguró. “Estoy contenta”.