Dayanara Torres llevó a su novio a conocer su pueblo natal en Puerto Rico Dayanara Torres aprovechó una reciente visita a Puerto Rico con su novio para llevarlo a su pueblo natal, Toa Alta. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Dayanara Torres Dayanara Torres | Credit: Alexander Tamargo/Getty Images for Latino Victory Project Dayanara Torres aprovechó que se encontraba en Puerto Rico hace unas semanas con su novio Marcelo Gama para llevarlo a visitar su pueblo natal, Toa Alta. La ex Miss Universo tuvo un detalle increíble con el productor brasileño, al querer mostrarle sus raíces en su amado Puerto Rico, donde Gama se encontraba por motivos de trabajo. "Toa Alta, el pueblo que me vio crecer...", dijo Torres al compartir hace un par de días unas hermosas imágenes del viaje a la localidad. "Me tomé unos días para visitar, pues quiero que conozca de mí, de mis raíces, mi cultura y de donde vengo!", dijo. A los novios se les vio comiendo y disfrutando del paisaje en este viaje, que demuestra que ambos están más unidos que nunca. dayanara torres Credit: Instagram/Dayanara Torres SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los seguidores de Torres le dejaron muchísimos mensajes de cariño ante esta publicación. "La satisfacción más hermosa es esa, visitar sus raíces. Se siente una alegría inexplicable. Los recuerdos vuelven, y vuelven tan bonito"; "nada más lindo que PR ❤️🇵🇷"; "qué bella es nuestra isla del encanto 🇵🇷"; "Dayanara muy bonito su pueblo y su isla del encanto Puerto 🇵🇷Rico", le dijeron. Pero la boricua no es la única que se ha ido de viaje romántico por estos días, ya que su hijo menor Ryan Muñiz se fue con su novia Alexia Bobryk de viaje por Londres y Ámsterdam, donde la pasaron de maravilla.

