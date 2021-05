Dayanara Torres muestra cuál es el retoque estético del que se arrepiente En una sincera y divertida charla con su amigo Jomari Goyso, la belleza puertorriqueña habló de cirugías sin pelos en la lengua. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El universo la coronó como la mujer más hermosa del planeta en 1993 y casi tres décadas después puede presumir de seguir estando en la lista de las más bellas. Y no solo por fuera, también por dentro. A sus 46 años, Dayanara Torres, una luchadora nata que vive intensamente cada minuto, habla claro y sin complejos de su físico, las cirugías y lo que sea necesario. Lo ha hecho en la silla de su amigo Jomari Goyso, una traviesa charla donde la modelo y actriz compartió el retoque estético que se hizo y no le convenció. "Se nota, estoy consciente. No me siento tranquila", explicó refiriéndose al relleno que se puso en dos ocasiones en los labios. Aunque su belleza es de lo más natural y no necesita de aderezos, reconoce que sus labios son finitos y "siempre me los tengo que hacer más grandecitos" cuando se maquilla. Pero ya no más filler, los resultados no le gustaron y está descartado. "Cuando yo me he puesto, que lo he hecho dos veces en mi vida, se ve así (boquita de pato), y eso a mí no me gusta", le confesó al experto español en moda y belleza. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De lo que sí se siente orgullosa, además de sus ojos y su mandíbula, es de Get Naked, una poderosa campaña para la prevención y educación sobre el cáncer de piel que la artista ya superó. Ella y muchos otros guerreros posan desnudos para concienciar sobre esta enfermedad e invitar a todos a que revisen su cuerpo. "Nadie conoce tu propio cuerpo como tú ... ¡Cuídalo!", escribió en sus redes. ¡Gracias, Dayanara!

