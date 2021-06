Dayanara Torres y Marc Anthony, ¡juntos en California con motivo de la graduación de Ryan! La Miss Universo y el cantante disfrutaron de una velada inolvidable junto a sus hijos... ¡el video te sacará las lágrimas! Por Nuria Domenech Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Dayanara Torres ha vivido un fin de semana intenso y lleno de emociones, al recibir en casa de regreso a sus dos hijos después de un tiempo separados por motivos escolares y profesionales, para vivir juntos y en familia una ocasión muy especial: rodeada de sus seres queridos y amigos más cercanos, el viernes celebró la graduación de su hijo pequeño Ryan, quien tiene unas dotes sobresalientes para la música. Si bien por la sangre de Ryan corre el talento de Marc Anthony, quien también asistió a la graduación del hijo menor de ambos, cabe recordar que Dayanara, en una de sus múltiples venas artísticas además de la actuación, no solo baila como una auténtica profesional, como ha podido verse en Mira quien baila… También es una estupenda cantante y grabó varios discos en Filipinas, donde vivió unos años tras ganarse la corona, así que no hay duda de que a Ryan el talento artístico no le falta por ningún lado. "Desde nuestra primera clase juntos", se escucha decir a su maestra, en el video compartido por su famosa mamá,"Ryan demostró su amor por la música", materia a la que sin duda encauzará algún día su futuro laboral. Dayanara Torres con hijos Instagram/Dayanarapr SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La profesora también recalcó las virtudes del joven, asegurando que siempre mostró su habilidad para aprender "de los maestros, de las experiencias y de otros músicos". Además, confirmó cómo su sensibilidad y su pasión por todas las manifestaciones artísticas, lo hace ser minucioso en los detalles, "una cualidad muy necesaria para triunfar como artista". Sensible, profundo y humilde, buen conocedor de la condición humana, fueron otras de las cualidades que según su maestra definirían la personalidad de este joven talento: "No dudo que Ryan va a continuar realizando cosas increíbles en el futuro: es talentoso, amable, intuitivo, dedicado y está muy enfocado en todo lo que hace. Es un individuo fantástico que se gana la admiración de todos cuando le conocen, que podrá lograr su meta de crear música o cualquier otra cosa que se proponga en la vida", sentenció. Abril 2017 portada - Las 25 Mujeres Mas Poderosas Cover Dayanara Torres "¡Buena suerte, Ryan! ¡Deseando escuchar tu música en nuestros oídos!" se despidió la maestra entre los vítores de los asistentes. Este es el bello video que le dedicó Dayanara, una de las mamás más admiradas por su entrega en el mundo de la farándula, en el que Cristian y Ryan aparecen felices junto a sus padres: En él puede apreciarse lo alto que está su primogénito, Cristian, quien ya sobrepasa por mucho a sus papás y quien también destaca por su espíritu artístico, esta vez como dibujante, materia que actualmente estudia en Nueva York. Los comentarios al video fueron de alabanza para esta bella boricua de ojos inolvidables, para la que sus hijos han sido siempre la prioridad absoluta, y a quien crió en solitario con una juventud no exenta de sacrificios: "Siempre estuviste velando por su bienestar en integridad. Siempre llevándolos por el buen camino, educándolos para ser caballeros y hombres de bien. Ver a ambos como padres apoyando a sus hijos es un mensaje que debe hacerse más la norma y no algo que admiremos por lo poco común. Por eso y más, muchas felicidades", dijo el comentario de su muro con más me gusta. ¡Felicidades!

