Dayanara Torres y Marc Anthony celebran con orgullo la graduación de su hijo Cristian El joven diseñador y artista se graduó ante la feliz mirada de sus progenitores. ¡Un momento cargado de amor y emoción! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Sus hijos han sido siempre el gran motor de su vida. Durante muchos años ellos fueron su principal trabajo y el que con más entrega y orgullo desempeñó. El resultado han sido dos caballeros responsables y talentosos que hoy son hombres de bien y con un futuro prometedor. Este jueves, Dayanara Torres presumía la graduación de su hijo mayor, Cristian, quien recogía su título universitario ante la atenta mirada de sus padres. Y es que, el cantante Marc Anthony también dijo presente en un momento tan especial. Ambos se mostraron orgullosos de ver cómo su primogénito cumplía un ciclo con éxito y un nuevo camino por emprender. Dayanara y Marc Dayanara Torres y Marc Anthony , en la graduación de su hijo mayor, Cristian | Credit: IG/Marc Anthony Ambos felicitaron a Cristian en sus redes y presumieron el logro de su hijo con profundo amor. "¡Mi Kitian, lo hiciste! Todo lo que te propones lo logras, ¡con sacrificio, esfuerzo y dedicación! Te mereces cada bendición que recibes. Tu talento va más allá de las palabras. ¡Lo tienes todo y el mundo es tuyo!", escribió Dayanara, quien está celebrando el 30 aniversario de su título de Miss Universo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por su parte, el intérprete también dedicó un bonito mensaje al joven artista. "Amo a mis hijos hasta la luna de regreso, hoy tuvimos la oportunidad de celebrarte", escribió junto a un bonito ramillete de fotos del día. Cristian arranca una carrera prometedora que ya ha obtenido sus primeros logros. Sus diseños no solo han sido expuestos en importantes exhibiciones, sino que también formaron parte de la actuación de la cantante Baby Miko, en los Latin America Music Awards. Y esto apenas empieza. ¡Muchísimas felicidades!

