Dayanara Torres lejos de su familia en uno de los momentos más emotivos para los suyos La modelo y actriz no pudo acompañar a su sobrina Andrea en sus 15 años pero desde la distancia le organizó la fiesta de su vida que la joven jamás olvidará. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Los sueños se cumplen, no importa cuántos obstáculos haya en el camino, si hay amor, todo se puede. Una vez más, Dayanara Torres nos ha dado una lección de vida al implicarse de lleno y desde la distancia en una de las celebraciones más importantes para su familia: la fiesta de quinceañera de su sobrina Andrea. Debido a su condición de paciente de riesgo y con el fin de cumplir todas las medidas de seguridad requeridas en medio de esta pandemia, la exMiss Universo no pudo estar con su amada Colors, como ella cariñosamente la llama, y compartir con ella uno de los días más emocionantes. No lo hizo en cuerpo pero sí en alma pues la bella jurado de ¡Mira Quién Baila! se encargó de que no faltara de nada en esa fiesta, supervisando y metiéndose de lleno en la organización. Razón por la que tanto su sobrina como su hermana Jinny Torres le agradecieron con profunda emoción. La espectacular fiesta tuvo lugar en Miami, donde vive la adolescente con su familia. Las imágenes muestran el derroche de color, alegría y diversión que trajo este día a toda la familia. "Agradecida con todos los que me ayudaron a crear la más hermosa fiesta para el 15 cumpleaños de mi Colors", escribió Dayanara junto a estas entrañables imágenes. "Gracias a mi hermana divina, Dayanara, por amar tanto a tu Colors y porque tienes una creatividad y visión envidiable. Te amoooooo", le expresó emocionada la sicóloga a través de este mensaje en Instagram que acompañaba un video que resume un día perfecto. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Una fiesta que demuestra que con precaución y absoluto respeto a todas las medidas de seguridad establecidas para combatir la COVID-19, se pueden hacer cosas maravillosas. La feliz mamá de Ryan y Cristian se encuentra en su hogar en Los Ángeles donde se refugia en plena lucha contra el coronavirus. Como debe de ser, se encuentra confinada para evitar cualquier tipo de riesgo para su salud y la de los demás, en su caso aún más por tener un sistema inmunológico comprometido como paciente de cáncer. Una vez más, gracias Dayanara por sorprendernos con tu genialidad. ¡Eres la mejor tía! ¡Felicidades Colors!

