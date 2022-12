La gran lección de Dayanara Torres al dar una noticia sobre Jennifer Lopez La puertorriqueña estuvo como conductora invitada en Despierta América y tuvo que hablar de la artista. Su reacción provocó el aplauso de todos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Los programas de Unisivion se la rifan. ¿Cómo no hacerlo? El rostro de Dayanara Torres y su manera de comunicar tiene enamorada a la audiencia, quien está encantada de verla en los espacios de la cadena. Después de unos días en El gordo y la flaca, la actriz y modelo fue una de las estrellas invitadas para conducir en Despierta América, todo un reclamo y una de las sorpresas más gratas para los espectadores. Durante una de sus presentaciones junto a Raúl González y Jéssica Rodríguez, la puertorriqueña tuvo que hacer algo que, aunque de primeras pudiera parecer incómodo, lo hizo con su naturalidad y elegancia. Le correspondía dar una noticia de Jennifer Lopez, concretamente su salida junto a Ben Affleck y sus hijos para buscar el árbol de Navidad por primera vez como casados. Su manera de afrontar el momento sorprendió a todos para bien y le valió los aplausos. Dayanara Torres y Jennifer Lopez Dayanara Torres y Jennifer Lopez | Credit: Dayannara Torres: (Photo by Alexander Tamargo/Getty Images for Univision) Jennifer Lopez: (Photo by Jamie McCarthy/Getty Images for Tribeca Festival) "Yo voy a decir algo, con tu permiso. ¡Tú nunca pensaste que ibas a dar una noticia de JLo! ¿No?", le expresó Raúl entre risas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Dayanara tuvo una respuesta brillante que dejó a todos aún más enamorados si cabe. "Mira, eso pasó hace tantos años que la gente tiene que pasar la página, todos hemos pasado la página, han pasado 20 años. Qué bueno por ella que está feliz, finalmente.... Yo estoy feliz, ¡todos estamos muy felices!", expresó con una gran sonrisa. Los espectadores dejaron sus comentarios en las redes sobre este momento y a Dayanara le llovieron los piropos por su actuación. "Toda una dama", "Es una reina hermosa", "Siempre con clase", "Ella es toda una señora", "Bravo, Dayanara", "La eterna Miss Universo", "Un ejemplo de mujer", "Esa es la actitud", "Toda una profesional", "Símbolo de belleza e inteligencia", escribieron tan solo algunos. Hace dos décadas, a comienzos del 2004, Dayanara y Marc Anthony se separaban. Apenas unos meses después, el cantante se volvía a casar, esta vez con JLo. Un hecho que dio la vuelta al mundo. La feliz mamá de Cristian y Ryan dejó todo esto atrás y hoy en día está radiante, felizmente enamorada y viviendo uno de los mejores momentos de su vida personal y profesional.

