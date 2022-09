Dayanara Torres hace una dolorosa revelación sobre uno de sus hijos: "Eso no lo sabe nadie" Dayanara Torres no solo tuvo que enfrentar la noticia de que padecía cáncer y que su pareja de entonces la abandonaba en plena convalecencia, sino también con la inesperada reacción de uno de sus hijos a esos momentos traumáticos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 2019 fue sin dudas uno de los años más duros de Dayanara Torres. Como se sabe, no solo tuvo que enfrentar la noticia de que padecía cáncer de piel, sino que su pareja de entonces, el cineasta y productor Louis D'Esposito, rompió la relación mientras ella estaba en tratamiento. Lo que no se sabía, y que la ex Miss Universo reveló esta semana en el podcast Lo que no se habla de Giselle Blondet, es la inesperada reacción de uno de sus hijos a ese episodio tan traumático. Había sido el propio D'Esposito quien la había alertado de una "manchita" que tenía en la piel, y quien le hizo la primera cita en la que se descubriría que padecía un melanoma, de acuerdo a la actriz y presentadora. Si bien hasta el día de hoy la modelo le agradece haberle insistido que atendiera su "machita", fue muy duro para ella el día en que D'Esposito la llamó por teléfono para terminar su relación porque "era demasiado" para él lidiar con una pareja enferma. Dayanara Torres Dayanara Torres | Credit: Jeffrey Mayer/WireImage "No podía creerlo. Estoy con una operación de 77 puntos en mi rodilla que no la puedo mover, cuando él me llama por teléfono a decirme eso. Claro lloré. Yo creo que no me dolió tanto eso, como lo que le afectó a los nenes", aseguró. "Agradezco que se fue, porque eso no es amor, si lo hubiese sido hubiese estado ahí al lado mío", afirmó. Hasta el día de hoy Torres cree que esta separación afectó tanto a sus hijos, que el menor de ellos, Ryan, se rebeló contra ella en medio de esta difícil etapa. "Eso no lo sabe nadie", dijo la ahora empresaria. Ryan y Cristian Muniz, Dayanara Torres Credit: Instagram/@dayanarapr SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Según contó, su hijo mayor, Christian, se tiró al piso a llorar cuando supo que su mamá tenía cáncer. Por su lado, "el chiquito [Ryan]se rebeló contra mí", sostuvo. "Yo pienso que era la forma de él de lidiar con la situación", dijo. "El se reveló, se molestó mucho, mucho conmigo. Y cambió y hasta el sol de hoy él es un poquito duro conmigo, y creo que a él le tocó lo difícil", contó. Hoy en día Torres vive una nueva etapa de su vida junto a su actual pareja Marcelo Gama, a quien hace poco llevó a conocer la casa donde nació en Puerto Rico. "Siento que me quieren, que me apoyan, que me quieren ver brillar. Eso no pasaba nunca", reconoció.

