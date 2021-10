¡Dayanara Torres brinda emotiva sorpresa a su hermana Jinny por su cumpleaños! Las hermanas se fundieron en un abrazo que nos sacó las lágrimas, después de que la Miss Universo acudiera sin avisar a la fiesta de su "alma gemela" en Miami. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La bella Dayanara Torres ha presumido siempre su estrecha relación con su querida hermana Jinny y hace unas horas compartió en sus redes la emocionante sorpresa que le brindó el mismo día de su cumpleaños. Mientras que la Miss Universo vive desde hace muchos años en la ciudad de Los Ángeles, su hermana reside en Miami con su esposo y sus dos hijos, los sobrinos de Dayanara, a los que ella siempre ha tenido muy presentes. Como las distancias son cortas cuando el amor es grande, Dayanara Torres no dudó un momento en subirse a un avión para llegar de sorpresa a la cena de cumpleaños de su hermana, quien reaccionó incrédula y emocionada ante la súbita llegada de su hermana por sorpresa. Dayanara Torres Jinny Credit: IG Dayanara Torres SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En el video compartido por la famosa boricua, puede verse a Dayanara escondida nerviosa tras una pared, mientras observa cómo sus sobrinos y su hermana llegan junto a su cuñado a la mesa del restaurante caribeño Mamey de Miami. Es entonces cuando Yari se acerca a su hermana, que grita impactada al verla llegar y se funden en un emotivo abrazo. En el clip puede escucharse la carcajada de de Dayanara cuando Jinny confiesa el secreto que pidió al soplar la vela de su pastel: "Dije que quería estar flaca". Después de estar un mes desaparecida de las redes, Yari regresó tan hermosa como siempre, incluso radiante. ¿Tendrá algo que ver su reciente confesión de había vuelto a encontrar el amor en los brazos de un hombre latino? La puertorriqueña confesó a Michelle Galván de Primer Impacto que está enamorada: "Sí, sí creo en el amor y estoy contenta. Ahora mismo estoy contenta, estoy feliz", dijo alegre sin revelar la identidad de su pareja.

