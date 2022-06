¡Dayanara Torres hace explotar el plató de La mesa caliente! El paso de la puertorriqueña durante toda la semana por el programa de Telemundo tuvo un efecto en los televidentes que les hizo reaccionar de inmediato. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Esta ha sido una semana muy especial para La mesa caliente, sus conductoras y su audiencia. Tras la ausencia temporal por vacaciones de Alix Aspe, la producción invitaba a Dayanara Torres para ocupar su lugar. Lo que nunca se imaginó es el tremendo revuelo que la bella modelo y presentadora iba a producir delante de las cámaras del show de Telemundo. Desde el día uno en que hizo su paso triunfal junto a sus colegas, ocurrió algo tan inesperado como mágico. Además de deslumbrar con su saber estar y don de palabra, Dayanara consiguió un efecto que los televidentes y espectadores del programa destacaron de inmediato. La intervención de la puertorriqueña no pasó para nada desapercibida, todo lo contrario. Dayanara Torres Dayanara Torres | Credit: IG/Dayanara Torres/La mesa caliente "¿Y por qué no para siempre? Encajas a la perfección", "Me gustaría Dayanara permanentemente", "Deberían dejar a Dayanara en el programa", "Dayanara esta semana le diste rating al programa", le escribieron tan solo algunos, encantados de su participación en el show. La manera de exponer sus ideas y abordar los temas tratados, algunos muy polémicos, sin entrar en demasiados juicios de valor y con el respeto siempre por bandera, convenció a los espectadores quienes pidieron más. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque ha sido una colaboración puntual, la también actriz ha demostrado que su chispa frente a las cámaras sigue más presente que nunca a pesar del tiempo que ha estado más dedicada a otros proyectos detrás de ellas. Por ejemplo, su nueva colección de accesorios del hogar Dayanara Collection, disponible en las tiendas de Me Salvé. ¿Será que esta intervención representa el comienzo de más momentos con la artista en televisión? Muchos la han echado tanto de menos que ya lo esperan encantados.

