Dayanara Torres se desborda hablando de la novia de su hijo, ¿qué dijo? El hijo mayor de Dayanara Torres, Cristian Muñiz, y su novia llevan más de año de noviazgo. Mira lo que dijo la ex Miss Universo sobre ¿su futura nuera? By Leonela Taveras ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Dayanara Torres no puede ocultar la felicidad que siente por su hijo mayor Cristian Muñiz, de 19 años, y su lindo noviazgo con la joven Kylie Jane Marco, a quien la ex Miss Universo puertorriqueña describió como una persona muy dulce. En una entrevista con Chiquinquira Delgado en el segmento El Break de las 7 que se transmite a través del Facebook de la cadena Univisión, Torres dijo que aunque su nuera vive en Nueva York, siempre la visita en su casa en el sur de California y le encanta compartir tips de cocina con ella. “Me gusta, me gusta porque me ayuda en la casa”, expresó Torres, entre risas. “Ella me enseñó a hacer el gnocchi y estoy enamorada; ahora es todo lo que quiero ¡voy a salir rodando de aquí”. Luego de describir a la joven de 19 años como una persona juiciosa y muy enfocada en su crecimiento profesional, la ex jueza del reality ¡Mira quién baila¡ confesó que siempre rezaba porque sus hijos encontraran un amor verdadero y perfecto —y cree que ese es el caso de su primogénito, producto de su matrimonio con el cantante Marc Anthony. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Estoy muy contenta. De hecho, nunca lo he dicho a nadie, pero era una de las cosas que en mis súplicas y mis rezos siempre pedía que a Cristian le llegara el amor perfecto, porque es tu hijo y tú no lo quieres ver sufrir”, dijo Torres al borde de las lágrimas. Marco nació en Santa Ana, California, y su novio en Puerto Rico. Ambos se mudaron juntos a Nueva York a estudiar arte en la universidad y tienen un año y dos meses de relación. Sus redes sociales están llenas de fotos con sus románticos y divertidos encuentros. ¡Felicidades a toda la familia! Advertisement

