Dayanara Torres, ¿qué le dijeron sus hijos sobre su desnudo para concienciar sobre melanoma? Dayanara Torres consiguió lo que buscaba: impactó con sus fotos desnuda para la campaña contra el melanoma #getnaked. Pero ¿qué le dijeron sus hijos Cristian y Ryan Muñiz, frutos de su matrimonio con Marc Anthony? Por Nohelia Castro Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Dayanara Torres consiguió lo que buscaba: impactó con sus fotos desnuda para la campaña contra el melanoma #getnaked. Pero antes de que salieran a la luz, la ex Miss Universo se aseguró de hablar primero con sus hijos Cristian y Ryan Muñiz, frutos de su matrimonio con Marc Anthony. "Sé que iba a ser un poco fuerte. Nunca me han visto posar de esa manera, pero a la misma vez es crear conciencia, y es ese ‘shock value’, que la gente vea esa foto y diga ‘¿cómo va a ser?, ¿qué hace Dayanara ahí sin ropa?’, pero cuando lean se dan cuenta que es para salvar vidas, que es que te tienes que chequear la piel", dijo a MezcalTV. ¿Qué le dijeron los hijos de Dayanara de sus fotos desnuda? "Antes de que fueran a salir, especialmente porque el grande está de vuelta en Nueva York, estaba aquí por la pandemia, entonces como una semana antes hablé con él; hablé con el chiquito [y dije] ‘esto va a pasar, no se preocupen, no sale nada’, pero sí estoy sin ropa'. Se reían y yo [les dije] ‘si quieren se las mando’". [Me] dijeron ‘entendemos, entendemos por qué lo estás haciendo’. Yo creo que más ven en una playa que lo que se ve ahí porque está todo tapadito, pero sí ese era el punto más importante, llegar a que la gente se impactara con la foto". RELACIONADO: ¿A quién se parecen más los hijos de Dayanara Torres y Marc Anthony: a papá o a mamá? Dayanara nunca optó por ponerse en el papel de víctima en esta experiencia que le tocó vivir. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Yo no lo veo como que ‘¿por qué me pasó a mí?’. Yo siempre lo digo, siempre es ‘ya veré qué enseñanza me traerá’, porque de verdad, estos momentos pasan por uno", señaló. "En mi caso más porque qué bendición que ahora estoy en remisión, me llega a pasar un poco más tarde o no lo encuentro a tiempo y no estaría aquí para contarlo. Así que pienso más bien que cada cosa que pasa es mejor preguntarse uno ‘¿qué lección me traerá?’, porque algo definitivamente voy a aprender".

