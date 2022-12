Dayanara Torres comparte enigmática foto con su novio en Instagram con este mensaje sobre el año nuevo Dayanara Torres compartió una romántica foto con su novio en Instagram con este mensaje sobre el 2023. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Dayanara Torres compartió una romántica foto de su novio en Instagram. En la imagen, la exreina de belleza, modelo, actriz y presentadora se ve abrazada a su pareja caminando de espaldas los dos. Si bien no le vemos el rostro al afortunado, se ha reportado que la exesposa de Marc Anthony ha encontrado el amor en el productor de televisión Marcelo Gama. La exMiss Universo puertorriqueña aparece en la enigmática foto caminando por el artístico vecindario de Wynwood en Miami con su amado. "2023... ¡estamos listos!", dice su mensaje, dejando ver que Dayanara arrancará el año nuevo enamorada y bien acompañada. El 2022 ha sido un año lleno de triunfos para la hermosa boricua, sobreviviente de cáncer de piel. La hemos visto brillar en la pantalla de Univision como presentadora invitada en Despierta América y El gordo y la flaca. También se ha lucido en la pantalla de Telemundo como invitada estrella en La mesa caliente. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN No es la primera vez que Dayanara comparte imágenes de su novio en Instagram. En marzo, también compartió un video paseando en barco en Miami y disfrutando de una romántica cena junto al mar, con el mensaje "aniversario" lleno de emojis de corazones. Dayanara Torres Credit: (Jeffrey Mayer/WireImage) Si bien la pareja no esconde su felicidad, han mantenido su relación lo más privada posible, alejándose de las cámaras y de las redes sociales, y cuidando su amor como un tesoro.

