¡Dayanara Torres explotó contra sus haters y les calló la boca! La bella boricua compartió su artístico desnudo de una campaña contra el melanoma y así reaccionó a las fuertes críticas que generó... ¡Mira lo que dijo! Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Dayanara Torres es una luchadora nata y desde que ganara Miss Universe en 1993, el mundo ha sido testigo de sus aventuras y desventuras. Su forma de llevar su carrera y su vida familiar, le ha hecho ganarse el cariño de su público a lo largo de los años. Hoy publicó en sus redes la campaña que realizó contra el melanoma, un cáncer que ella misma venció recientemente, en la que posaba desnuda en una artística foto en blanco y negro, junto a un carrousel de imágenes de las de otras celebridades que participaron en la misma. Pero nunca llueve a gusto de todos y algunas personas criticaron en su muro el hecho de que hubiera posado como Dios la trajo al mundo: "¿Será necesario desnudarse?", le preguntó un hombre bajo el post, a lo que ella no dudó en responder con mucho sentido del humor: "A menos que tú tengas XRay vision y puedas verte tus manchas y lunares a través de la ropa… Pues no te la quites". Dayanara Torres Credit: Cortesía: MRF SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Después de alguna crítica más, la bella boricua decidió plantarse para dejar las cosas claras de una vez y por todas: "Nunca faltan dos o tres payasos con falta de atención", aseguró. Aunque añadió: "Por mi parte, seguiré con mi misión de crear conciencia sobre lo peligroso de este cáncer que casi me quita la vida (ya en etapa 3) y hablar de la importancia de velar por tu cuerpo y detención temprana", aseguró. Explicó que justo gracias a realizar esta impactante campaña, era obvio que había logrado su cometido: "Gracias a que me quité la ropa en una foto artística que no enseña nada, estamos todos aquí hablando del melanoma", resolvió simpática añadiendo el hashtag "así que funciona". Mira quién baila, MGB, Dayanara Torres Credit: Instagram/Dayanara Torres Para finalizar, calló a sus haters con guante blanco: "A todos los haters les mando mucho amor, porque 'la boca habla de lo que está lleno el corazón'". Después de su intervención en la última temporada de MQB como jueza, Dayanara Torres visitó a sus hijos en Nueva York antes de regresar a su hogar en California.

