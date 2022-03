Dayanara Torres, rapapolvo a sus haters: "¿Cáncer en mi pierna? ¡Las muestro porque quiero y puedo!" La bella Miss Universo explotó en sus redes antes la crítica mordaz a su cuerpo. ¡Mira todo lo que dijo y como reaccionaron Olga Tañón y Ivy Queen a sus palabras! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La belleza de Dayanara Torres no es algo muy discutible a simple vista: la ganadora de Miss Universo 1993 sigue siendo una preciosidad, pese a los reveses de salud que le atestó la vida en los últimos años, y se mantiene físicamente de forma extraordinaria: no hay más que verla bailar sobre los escenarios para admirar su cuidada anatomía. Pero hoy en día cualquiera opina en redes y los haters no saben de corazones… Algo que hirió a la actriz y modelo cuando criticaron sus piernas bajo el clip que compartió durante la feliz ocasión del primer aniversario junto a su nuevo amor. Por amor, por trabajo, y para estar más cerca de su hermana y sobrinos, Dayanara Torres se ha mudado a Florida, donde estrenó hogar recientemente, desde la ciudad de Los Ángeles, ciudad en la que crió sola a los hijos que tuvo con Marc Anthony, Cristian y Ryan, quienes ya volaron del nido para comenzar sus vidas adultas. Ahora, en su momento más pleno, Dayanara Torres denunció con valentía a quienes no le gustaron sus piernas después de compartir el cándido video tomado por su pareja en el que su sonrisa brillaba, más enamorada que nunca: Dayanara Torres Credit: IG Dayanara Torres SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "⚠️ ADVERTENCIA ⚠️ ¡Piernas a la vista...! PS. Para quien se moleste porque enseño mis piernas... 🙏🏻 POR FAVOR no mire éste, ni mi post anterior... 🙄 ¿¿Cáncer en mi pierna...??? Las muestro porque quiero y puedo! 💪🏻", dijo con valentía bajo las imágenes de una de sus aplaudidas intervenciones en Mira quien baila: Inmediatamente, muchos fans de la boricua de deslumbrantes ojos se pusieron de su lado, así como muchas celebridades que no dudaron en comentar bajo su nuevo post. "Mi amor, te ves bellísima a cada paso", escribió la mismísima Ivy Queen. "Una tiene demasiada elegancia para agradar no hay que ser vulgar. Piernas de una reina, Yari. Piernas que te han llevado a dar grandes pasos. Olvídate de los demás, que se vayan al mismísimo averno los críticos del teclado. ¡Eres siempre y serás una reina elegantísima!", finalizó. "Mil gracias amiga, se me aguaron los ojos", agradeció Yari emocionada las profundas palabras de la diva. Piernas para dar grandes pasos y no todos saben los pasos que he tenido que dar. Gracias por tu apoyo y cariño de siempre. Te amo". Dayanara Torres Ivy Queen texto Credit: IG Dayanara Torres Olga Tañón también quiso mostrar su apoyo a la reina de belleza: "Más que hermosa, solo tú. ¡Te quiero!" Myrka Dellanos también hoy tomó sus redes para denunciar el acoso de las críticas que padece por otras mujeres al ser constantemente comparada con crueldad en su nuevo programa junto a otras tres colegas. "Es difícil envejecer frente a las cámaras", reveló entre otras muchas cosas en su reciente e imperdible confesión.

