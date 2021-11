Tras un tiempo alejada de las redes, Dayanara Torres reaparece para contar qué le ha pasado ¡La actriz y modelo por fin compartió entusiasmada qué se ha traído entre manos todo este tiempo! Una sorpresa que lleva su nombre y su esencia. "De mí para ustedes...". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Dayanara Torres está de regreso. En realidad nunca se fue. Tan solo se tomó un respiro para hacer lo que mejor sabe, generar cosas bonitas y hacer realidad sus sueños. La actriz y modelo tiene el corazón contento, por fin ha visto la luz algo en lo que lleva tiempo dejándose la piel y el alma. ¿Qué es? Pues algo que lleva su nombre y su esencia. Se trata de Dayanara Collection, su nueva línea de decoración y efectos del hogar con la que se meterá en las casas de quienes deseen adornarlas con buen gusto y energía bonita. La exMiss Universo compartió la maravillosa noticia a través de sus redes con imágenes y adelantos de lo que se avecina. "He estado alejada un tiempito de las redes porque he estado trabajando en un proyecto sumamente especial para mí... De mí para ustedes...", escribió dichosa. De momento ha ido dando una probadita de lo que se trae entre manos con algunos objetos de su colección que poseen el buen gusto y la elegancia de su creadora. Desde velas, espejos y cojines, hasta canastas, ropa de cama, tiestos y gaveteros. Todo eso y mucho más son los productos que ya están a disposición del público en las tiendas de Me Salvé!, accesibles también por su página web www.mesalve.com. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Cada producto ha sido cuidado al detalle y supervisado por ella, desde su diseño hasta su material y producción. Un emprendimiento que lleva mucho trabajo y esfuerzo, pero también mucha pasión, ilusión y entrega. Tres valores que definen a la perfección a la jurado de ¡Mira Quién Baila! que nunca deja de sorprender a sus seguidores, los cuales quedaron prendados con este proyecto del que quieren ver y saber más. De momento este es un aperitivo, lo mejor está siempre por llegar. Solo queda desearle muchísima suerte en este nuevo y emocionante camino. Hay tanto corazón en él que solo puede ir de maravilla. Seguiremos informando... ¡Felicidades Dayanara!

