Dayanara Torres estalla tras recibir aluvión de críticas por su última publicación en redes La modelo puertorriqueña aclara algo muy importante a todos los que le han acribillado a críticas por su última publicación sobre su país. Después de tomarse un respiro de las redes sociales para recuperarse desde la paz de su hogar y los suyos, Dayanara Torres ha roto ese silencio por una causa justa, su amado Puerto Rico. En medio de su tratamiento contra el cáncer, la modelo ha reaparecido con un mensaje claro y directo. Sin embargo, su última publicación al respecto ha levantado una ola de críticas ante las que la exreina de belleza no se ha quedado callada en absoluto. Tras publicar una foto de sus hijos y su mascota junto a una bandera de la Isla del encanto, los seguidores se le echaron encima. "¡¡¡Gente!!! Si van a criticar y a decirme que y que la bandera está al revés, reserven sus comentarios. La bandera está al derecho, los colores están correctos, el triángulo azul va de izquierda a derecha con sus 3 franjas rojas", comienza su fuerte mensaje. "¡Realmente no tienen más nada que hacer que esparcir odio! El significado de esta foto es mucho más profundo que su odio. ¡Mis hijos más orgullosos no pueden estar de ser puertorriqueños! ¡Lo sienten en su alma y en su corazón! Aman a nuestra isla aunque vivamos fuera, ¡su corazón siempre vive en PuertoRico! ¡Dejen las zanganadas y llenen su pecho de orgullo por lo que realmente es importante!", prosiguió decepcionada. Para la también actriz es momento de unión y lucha por un mismo objetivo, de ahí su contestación a quienes fomentan lo contrario. Dayanara sacó fuerzas para compartirlo desde el corazón con esta imagen que le agradecemos enormemente, especialmente por romper su paz para mandar un mensaje tan solidario.

