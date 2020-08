¡Dayanara Torres enciende las redes con este sexy bikinazo en el que luce en plena forma! La bella puertorriqueña presumió curvas y sensualidad en unas imágenes que demuestran que atraviesa un gran momento, tanto por dentro como por fuera. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Ella sabe lo que es pasar por momentos duros, así que celebra la vida cada día con una sonrisa. Estar sano es el principal motivo para hacerlo y así lo cumple sin excepción nuestra querida Dayanara Torres. Cualquier excusa es buena para derrochar felicidad, y más si es el Día Internacional de la Relajación. La exMiss Universo derrochó belleza y mucha sensualidad en una imagen en la piscina de su hogar donde posó en bikini de lo más sexy y natural. La puertorriqueña respeta al máximo el confinamiento y las medidas de seguridad, por eso se mantiene en casa disfrutando de los pequeños detalles de la vida como este baño refrescante. Los piropos no se hicieron esperar mucho y aquello fue una auténtica lluvia de halagos, de lo más merecidos, por lucir más en forma y coqueta que nunca. Que si muñequita linda, que si nena hermosa, que si tremendo cuerpazo, ¡menuda fiesta de dedicatorias! SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La también feliz mamá que nos ha ido mostrando la evolución de su figura tras recuperarse de su cáncer, luce espectacular a sus 45 años. Pero por encima de su bienestar físico, está su estado interior que no podría ser mejor. Estar bien por dentro es lo que le hace verse el doble de bella por fuera y eso salta a la vista. La lectura, la cocina y las buenas conversaciones con amigos, aunque sea de forma virtual, han sido sus pasatiempos estos meses de encierro donde, una vez más, apuesta por la vida y por la esperanza de que saldremos de esta situación. ¡Siempre un lujo verte Dayanara!

