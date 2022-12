Dayanara Torres le dedica emotiva carta a Francisca tras cortarse el cabello y esta se echa a llorar Dayanara Torres estuvo presente en el momento en que la dominicana decidió darle un vuelco a su vida y liberarse de los prejuicios. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El gesto de Francisca ha inspirado y emocionado a muchos. Por eso Dayanara Torres, quien estuvo presente en el momento en que la dominicana decidió darle un vuelco a su vida y liberarse de los prejuicios que desde niña ha tenido respecto a su pelo, le dedicó una emotiva carta donde le deja saber cuánto orgullo siente por ella. "Mi querida Francisca: Niña de 10 añitos, llena de vida, sueños y fuerzas para conseguirlos. Si supieras lo grande que serás y cuántas vidas y corazones tocarás", dice el escrito de Torres publicado en su cuenta de Instagram. "Cuánto me hubiese gustado que vieras lo que un día de adulta te atreverías a hacer... Gracias por ser hoy el ejemplo que no tuviste cuando niña...", sostuvo. "Francisca hoy mi admiración por ti es más grande! Que lección de vida para todos. Hoy te veo más hermosa, liberada y en paz. Qué bendición para Gennaro tenerte como madre en su mejor versión 🙌🏻 Feliz y ahora más empoderada que nunca! Te quiero mucho y qué bendición poder estar a tu lado en este momento tan especial...", finalizó. Las palabras de Torres no hicieron más que sensibilizar a la presentadora de Despierta América, quien se echó a llorar al leerlas. "Mi bella Dayanara me has sacado lágrimas con tus palabras. Las recibo con todo mi corazón. Qué alegría que pudimos compartir ese momento. Dios hace todo perfecto! Te espero del otro lado del charco( tu entiendes de lo que hablo) 😉 Eres luz! 😍❤️", le dijo. Francisca Credit: Instagram/Francisca SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Esta semana Francisca tomó una decisión con la que pretendió liberarse de los prejuicios con los que ha luchado desde niña por tener el cabello "malo" y "feo". "El día de hoy yo quiero hacer las paces con esa niña, yo le quiero decir a ella que ella es hermosa, que ella es perfecta y quiero hacer las paces con mi cabello. Un cabello que le he hecho de todo, siempre para que mientras más aplastado esté más bella yo me sienta... el día de hoy me libero", dijo al cortarse el pelo delante de las cámaras de Despierta América.

