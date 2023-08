Dayanara Torres comparte dolorosa pérdida: "Siempre atesoraré tus consejos" La conductora se despidió así de su gran amiga en un conmovedor escrito. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Su sonrisa es su mejor seña de identidad. También el amor a los suyos. Por eso, Dayanara Torres ha despedido a un ser muy especial con todo el amor que se merece. La conductora compartía en sus redes la partida de alguien muy importante en su vida. Una de esas personas que te marca para bien y que, en su caso, fue una pieza fundamental en muchos momentos claves. Con la tristeza de su partida, pero también la dicha de haberla conocido, estas fueron las palabras que dedicó a su gran amiga, Luba Nieman. Dayanara Torres Dayanara Torres despide a su amiga Luba | Credit: The Grosby Group "Vuela alto, Luba. Elegancia pura... ¡siempre de punta en blanco! Con un gusto impecable. Que mucho nos enseñaste a todos... Siempre atesoraré tus consejos, tus palabras de apoyo, tu cariño siempre por mis nenes y por mi familia... Gracias por tanto amor. LUBA significa amor", lee una parte del escrito de la exitosa presentadora. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ha partido Luba Nieman, la reconocida empresaria y socialité. "Ícono de la moda. Precursora del empoderamiento de la mujer en los negocios, revolucionando el mundo de la moda en Puerto Rico llevando las líneas exclusivas como Judith Leiber y Jose and Maria Barrera en su boutique. Puerto Rico se viste de luto", prosiguió Dayanara. La empresaria y relacionista pública Jennifer J. Nieman, hija de la siempre querida Luba, informaba hace unas semanas del diagnóstico que recibió su madre en febrero: Leucemia Mieloide Aguda. A pesar de todo, celebró su 87 cumpleaños en compañía de su familia amada "¡incluso bailó salsa!", expresó su hija junto a unas imágenes que demuestran el carisma, la alegría y el amor de Luba por la vida. Descanse En Paz. Condolencias a toda la familia.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Dayanara Torres comparte dolorosa pérdida: "Siempre atesoraré tus consejos"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.