Dayanara Torres deja ver cómo es su relación con su suegra Exclusiva: La ex Miss Universo habla sobre su rol como anfitriona de Premios Juventud 2023 ¡y revela de pasada cómo la ha apoyado la madre de su novio, Marcelo Gama. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Dayanara Torres Credit: Johnny Nunez/WireImage Este 10 de julio se anunció con bombo y platillo que Dayanara Torres será la anfitriona de Premios Juventud de Univision que en este 2023 celebran sus 20 años de existencia. La fecha será aún más especial pues la ceremonia se llevará a cabo en el Coliseo José Agrelot de San Juan, Puerto Rico, tierra que vio nacer a la bellísima conductora, modelo y madre. "Estoy feliz, estoy emocionada [estoy[] encantada de que me dieran este honor", exclama Torres a People en Español durante una sesión de IG Live. "Se están celebrando los 20 años es un año sumamente muy importante". "Fue el viernes que me lo dijeron [y] primero grité de la emoción y después me puse a pensar ¿qué tengo dos semanas? y me puse a hacer bicicleta llené mi bola de ejercicio para hacer abdominales me encantan los retos", asegura. En esta aventura la acompaña el modelo y actor Marculs Ornellas de origen brasileño. "Yo hablo un poquito de portugués", asegura Torres sobre lo que tienen en común.Y ahí soltó un poquito de cómo es la relación con la madre de su novio, el productor de origen brasileño Marcelo Gama. "Recuerdo cuando me mudé hace año año y medio de Los Ángeles, CA., y mi suegra me llevaba a varias tiendas para buscar las cosas que yo necesitaba", explica Dayanara del apoyo que recibió tras su mudanza a Miami, FL. "Pero es algo que tengo que dedicarle espero que mi novio no me esté mirando". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Esta es sin duda una nueva etapa para la exesposa del salsero Marc Anthony, con quien comparte dos hijos. "Voy a estar más joven, más sexy ¿por qué no?", asegura sobre el sorpresivo look que está preparando para la entrega de premios. ¡Todos pendientes a Premios Juventud! La transmisión en vivo es el próximo jueves 20 de Julio a las 7p/6c.

