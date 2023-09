Dayanara Torres cuenta la pesadilla que vivió su familia "y de la que todavía se están recuperando" La exreina de belleza compartió los detalles este martes a través de las redes sociales. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Felizmente enamorada y llena de proyectos que la tienen muy ilusionada en el terreno profesional, Dayanara Torres atraviesa uno de los momentos más dulces de su vida a sus 48 años. La exreina de belleza se siente más a gusto que nunca en su propia piel tras perder 30 libras y eso se refleja en la felicidad que irradia en su día a día. Pero así como la vida tiene momentos felices, también tiene otros muy amargos. Dayanara Torres Dayanara Torres | Credit: Instagram Dayanara Torres Hace dos semanas, la que fuera ganadora de la quinta temporada de la popular competencia de baile de Univision ¡Mira quién baila! vivió en su familia una situación muy difícil que, ahora que ya ha pasado lo peor, ha querido compartir con sus casi 2 millones de seguidores de Instagram. "Hace dos sábados atrás nuestra familia vivió una pesadilla que hoy nos acerca más a nuestro Dios", comenzó relatando Dayanara desde su perfil en la citada red social. Familia de Dayanara Torres Familia de Dayanara Torres en el hospital | Credit: Instagram Dayanara Torres La ex Miss Universo contó que "explotó" una olla de presión que le provocó quemaduras a su sobrino Santi, de 14 años, a su hermana y a su madre. Dayanara Torres Hermana y sobrino de Dayanara Torres en el hospital | Credit: Instagram Dayanara Torres "Una pesadilla de la que todavía se están recuperando", señaló. "Necesito agradecer a mi Dios por bendecirnos con la familia que tenemos, por cada una de las enfermeras y enfermeros, doctores y cirujanos del HCA Florida Kendall Hospital, el equipo de rescate, paramédicos, que se encargaron especialmente de mi sobrino y mi madre, pero especialmente a las enfermeras del Burn & Reconstructive Center & Child Specialist ARIANA", agradeció públicamente Dayanara. Dayanara Torres Dayanara Torres cuidando a su sobrino en el hospital | Credit: Instagram Dayanara Torres SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por último, la presentadora quiso resaltar la importancia de las donaciones. "La piel donada ha salvado y curado a mi familia", reconoció Dayanara. "Si tú nunca pensaste en ser un donador espero que lo reconsideres, donar salva vidas".

