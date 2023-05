Dayanara Torres comparte qué gran lección aprendió de su separación de Marc Anthony Más completa y enamorada que nunca, la modelo y conductora miró atrás con otros ojos y contó las herramientas y los aprendizajes que le dio el dolor. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir "Me siento feliz, me siento plena, me siento contenta, yo creo que todo pasó como tenía que pasar". Así comienza la entrevista de Dayanara Torres con el diario Primera Hora, de Puerto Rico. Una conversación en la que la puertorriqueña habló con el corazón abierto y sin filtro alguno. Es lo que tiene la experiencia, saber mirar atrás y entender el propósito y el 'para qué' de lo sucedido. Con motivo de su 30 aniversario como Miss Universo, la modelo y conductora tiene por delante una celebración a lo grande. Desde que arrancara el año, ha compartido con sus seguidores momentos únicos de todos estos años en su carrera y las bendiciones recibidas. Lejos de ignorar los episodios menos bonitos, Dayanara no tuvo reparo en recordarlos en esta entrevista y expresar lo que aprendió de ellos para hoy día ser más feliz. Dayanara Torres Dayanara Torres | Credit: (Photo by Jose Devillegas/Getty Images) Entre los momentos más complicados se encuentra su separación con el cantante Marc Anthony, padre de sus dos hijos y con quien acaba de celebrar la graduación de su hijo mayor, Cristian. Su relación y posterior divorcio es un tema más que superado que abordó al ser preguntada con toda la naturalidad y comprensión que dan los años. Es agua pasada, pero ocurrió porque, como ella reconoce, tenía que pasar, como tantas otras cosas difíciles y también agradables. Lo importante es que sacó la lección y las herramientas de todo ello. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Uno siempre le tiene miedo a enamorarse nuevamente especialmente cuando pasas por cosas tan fuertes, humillantes, tristes, pero yo no quería dar poder a ese episodio que no tiene que ver conmigo y que rija mi vida, o mis miras al amor. En estos momentos yo digo, lo que pasó en mi vida me dio las herramientas para saber lo que quiero y lo que nunca voy a dejar pasar y lo que nunca voy a aceptar, así que es perfecto", explicó. Y así mismo ha sido. Dayanara ha encontrado el amor en alguien que la quiere, la respeta, la admira y la inspira a ser la mejor versión de sí misma. "Es una persona que me quiere ver triunfar, no es una persona que me quiere guardar en una cajita, al contrario, me quiere ver brillar, me quiere ver en el escenario, estoy viviendo algo totalmente diferente, pero me hace tan feliz porque es lo que me merezco", dijo con una gran sonrisa. A día de hoy, la también actriz y empresaria reconoce sentirse dichosa en todos los sentidos. Sus hijos ya son mayores y buenos, su trabajo va viento en popa con una agenda repleta de proyectos fascinantes y su salud está fuerte y en perfecto estado. Cada tres meses, reconoce, acude a sus chequeos para seguir el control y seguir cuidándose. Además, sigue concienciando de la importancia de las revisiones y participando en las campañas que sean necesarias para salvar vidas. Dayanara ha sabido extraer de lo negativo lo positivo para aplicarlo en su día a día, y el resultado es una madurez y sabiduría que la convierten en la gran mujer, mamá, pareja y profesional que hoy es.

