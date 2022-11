¡Dayanara Torres aún conserva el vestido de novia que lució en su boda con Marc Anthony! ¿Se volvería a casar con el mismo vestido que usó para darle el sí al salsero hace más de dos décadas? ¡Mira lo que Dayanara Torres respondió! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Sin dudas, a Dayanara Torres le gusta conservar los recuerdos del pasado. Por eso, aunque han pasado más de veinte años, la ex Miss Universo confesó que aún guarda un objeto de su tiempo junto a Marc Anthony: nada más y nada menos que su vestido de novia. Fue en el programa El gordo y la flaca, donde la modelo fue invitada especial, en que confesó que todavía conserva el elegante vestido blanco con el cual llegó al altar en el año 2000 de la mano del salsero. En el espacio, el presentador Raúl de Molina le pregunta a Torres si se deshizo de su vestido, a lo que ella respondió: "Lo tengo guardado herméticamente, con aceites para que no se dañe", aseguró. Dayanara Torres y Marc Anthony Dayanara Torres y Marc Anthony | Credit: Andre Kang/Primera Hora via Getty Images) De Molina también quiso saber si ella se volvería a casar usando el mismo vestido, algo que le causó mucha risa. "¡No!", sostuvo Torres. Sim embargo, afirmó que se lo prestaría a las novias de sus hijos. Torres y Marc Anthony se dieron el sí el 9 de mayo del 2000 en una ceremonia secreta en Las Vegas. Dos años después, la pareja hizo otra espectacular boda en la catedral de San Juan, Puerto Rico. Dayanara Torres y Marc Anthony Dayanara Torres y Marc Anthony | Credit: Andre Kang/Primera Hora via Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De ese tiempo Torres no solo conservaba el vestido, sino que también tuvo guardada una corona de brillantes que usó en su ceremonia. No obstante, durante una visita de Jomari Goyso a su casa, este se adentró en su closet e hizo que se deshiciera del objeto. "¿Esto es de cuando te casaste con Marc?", le preguntó Goyso. "Empecemos a sacar esto de aquí, ¡sácalo!".

