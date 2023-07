Dayanara Torres confiesa cómo fue trabajar con su novio en Premios Juventud La pareja de la exreina de belleza puertorriqueña, Marcelo Gama, fue el director de la premiación. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Dayanara Torres brilló anoche como una de las conductoras de la edición número 20 de Premios Juventud, que Univision transmitió completamente en vivo desde el Coliseo de Puerto Rico. La exreina de belleza puertorriqueña lució radiante a su paso por la alfombra roja del evento con un minivestido de lentejuelas plateadas creado por Gustavo Arango. Lo que mucha gente que vio anoche Premios Juventud no sabe es que el director de la premiación era su pareja, el productor de televisión de origen brasileño Marcelo Gama, con quien mantiene un feliz noviazgo desde hace aproximadamente 2 años. Dayanara Torres Dayanara Torres en la alfombra roja de Premios Juventud 2023 | Credit: Mezcalent "¿Tienes un peso encima porque él es el director?", le preguntaba este jueves Astrid Rivera en una entrevista para el programa Despierta América (Univision). "Yo creo que él es una persona que me da tanta paz, esa es una de las cosas que más me fascinan de él. Él es muy tranquilo, él es sumamente tranquilo. Puede pasar un caos, puede haber un huracán, se puede estar cayendo el escenario y es la persona más tranquila y me da paz", dijo la que fuera ganadora de la quinta temporada de ¡Mira quién baila! Marcelo Gama Marcelo Gama, director de Premios Juventud | Credit: Instagram Marcelo Gama Dayanara, quien cuenta con más de 1 millón y medio de seguidores en Instagram, está viviendo una de las etapas más felices de su vida. ¿Será que habrá boda pronto? "No sé si me casaría", respondió. "En estos momentos yo lo que quiero es disfrutar esta etapa tan maravillosa que yo pienso que es un regalo, es una bendición que Dios me lo tenía guardadito para el final", comentó. "Estoy feliz. Ya era tiempo y me lo merecía". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La actriz, quien recientemente mostró uno de los rincones favoritos de su casa en Miami, es el claro ejemplo de que nunca es tarde para encontrar el amor. "Soy prueba de eso", aseveró.

