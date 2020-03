Dayanara Torres comparte la mejor de las noticias: "Mis exámenes [de cáncer] salieron negativos" La ex Miss Universo recibió por fin los resultados de sus exámenes tras haberse sometido hace justo un mes a su último tratamiento contra el cáncer de piel que padecía. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El mundo entero vive sumido desde hace semanas en una crisis sanitaria y económica sin precedentes con motivo de la imparable propagación del nuevo coronavirus COVID-19, que ya ha dejado más de 400 mil casos de contagio y más de 18 mil muertos en 185 países. Encontrar noticias positivas en estos tiempos tan difíciles que corren se ha vuelto una tarea complicada, pero afortunadamente siempre hay un rayo de esperanza en medio del caos. Dayanara Torres, quien se encontraba a la espera de los resultados de sus exámenes tras someterse hace justo un mes a su último tratamiento contra el cáncer de piel, compartió este martes a través de sus redes sociales que logró ganarle la batalla al melanoma. “En estos momentos tan difíciles que estamos viviendo quería dejarles saber una buena noticia y es que ayer mis exámenes, MRI, PET & CT scans, salieron los tres negativos, así que he terminado con mi tratamiento del melanoma cáncer”, informó feliz la ex Miss Universo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La jueza de Mira quién baila (Univision) se mostró nuevamente muy agradecida con sus seguidores por todas las oraciones que le hicieron llegar a lo largo de este último año que ha sido tan complicado para ella y que le ha dejado, sin duda, una ‘lección de experiencia’ fuerte. “Me siento bendecida, me siento agradecida con todos ustedes por sus oraciones porque nunca me soltaron, por hacerme parte de su familia y de sus rezos día a día, sus mensajes hermosos que me levantaban el ánimo. Sepan que las oraciones llegan. Es importante seguir rezando, no perdamos la fe, sigamos adelante, vamos a salir de todo esto”, expresó. Durante los próximos dos años, Dayanara tendrá que someterse cada tres meses a los mismos exámenes “pero solo para estar pendientes de mi cuerpo y saber que nada haya regresado”, explicó. Las celebridades no tardaron en festejar la noticia a través de las redes sociales, entre ellas su amiga la actriz puertorriqueña Karla Monroig y la presentadora de MQB Chiquinquirá Delgado. “Bendiciones y puras cosas buenas para ti”, escribió la conductora. Advertisement

