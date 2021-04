Dayanara Torres comparte su pérdida más dolorosa: "Hoy el cielo está de fiesta" La hoy bella jurado y ganadora de Mira Quién Baila en 2017 compartió su tristeza ante la marcha de una de las personas más importantes de su vida. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Fuerte, guerrera y poderosa. Así ha demostrado ser Dayanara Torres quien, a pesar de los riesgos producidos por la pandemia, ha dicho 'sí' a Mira Quién Baila donde ejerce de juez tras su victoria en 2017. Son varias las batallas que ha tenido que enfrentar en su vida, pero, sin duda, una de las más duras es la pérdida de uno de los seres más importantes para la modelo: su papá José Humberto Torres. El patriarca de la familia fallecía hace más de tres años, lo que suponía un durísimo golpe para la también conductora. En el día que estaría cumpliendo años, Dayanara le ha hecho un homenaje muy especial. Con una imagen del día de su boda en el que ejerció de padrino y otra de él sonriendo, la feliz mamá de dos hijos le dedicó estas palabras. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Cuánto daría por una bailadita más contigo papi. ¡Hoy el cielo está de fiesta! Y desde aquí te celebro con cerveza en mano. Te amo papi, por siempre. Feliz cumpleaños", dijo refiriéndose a su amor eterno. José Torres Dayanara Torres Image zoom Don José fallecía a los 75 después de haber superado un cáncer de colon y una cirugía a corazón de abierto. Dejó muchos momentos bonitos, como estas imágenes, y un amor infinito a los suyos. ¡Felicidades hasta al cielo!

