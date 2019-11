Dayanara Torres comparte la triste noticia del fallecimiento de su abuela La exreina de belleza ha dedicado una emotiva carta de despedida a su abuelita Aida donde cuenta lo que ha significado en su vida y cómo la recordará siempre. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print A través de un emotivo mensaje en sus redes sociales, Dayanara Torres ha informado a sus seguidores de una triste noticia: el fallecimiento de su abuela Aida. Con unas sentidas palabras, la puertorriqueña se ha despedido de ella recordándola por todo lo alto y agradeciéndole las grandes lecciones de vida. "Mi Abuela Aida, hoy sin quererlo te digo hasta pronto. Con mi corazón en pedazos", comienza el escrito publicado junto a una preciosa foto de la jurado de ¡Mira Quién Baila! junto a su abuelita. "Gracias por todo lo que me enseñaste, contigo pasé todos mis veranos desde que tengo uso de razón en Villalba con todos mis tíos, tías y primos, mis mejores recuerdos de mi niñez", prosigue con nostalgia. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El mensaje sigue agradeciendo a su abuelita que le enseñara a rezar el rosario pero, sobre todo, por ser una de las personas más entregadas y dedicadas que ha conocido jamás. Esta triste partida llega dos años después de la marcha de su otro gran amor, su padre José Torres. Nuestras más sentidas condolencias a toda la familia, especialmente a ti, Dayanara, que como bien dices ya tienes otro angelito cuidándote desde el cielo. DEP. Advertisement

Close Share options

Close View image Dayanara Torres comparte la triste noticia del fallecimiento de su abuela

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.