Dayanara Torres comparte el retoque que se hizo en su rostro y el resultado es ¡espectacular! La jurado de ¡MQB! nos sorprende con su nuevo diseño y color de cejas que ha mejorado su ya preciosa mirada y sumado belleza a su rostro (si es que eso es posible). By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Es preciosa, la miren por donde la miren. Dayanara Torres tiene un corazón de oro y quererla es una asignatura obligada. Su belleza interior se hace extendible a su espectacular físico que le valió, muy justamente y para orgullo nuestro, el título de Miss Universo hace ya unos añitos. A pesar de los altibajos de la vida, la jurado de ¡Mira Quién Baila! sigue enamorada, ilusionada y emocionada con todo lo que está por llegar. En esta ocasión ha compartido una nueva técnica de belleza que llevó cabo en su rostro, concretamente en las cejas. Se trata del microblading con el que ha podido mejorar y remodelar el diseño de las mismas. El resultado salta a la vista por su naturalidad. “Cuando yo tenia 17 años gané Miss Puerto Rico y así como me cambiaron mi color de cabello a negro, también me tatuaron las cejas. Pero en los 90’s era otra técnica, era un rectángulo con triángulo al final, sólidos. Nunca pensé que podría ser candidata para la nueva técnica: ¡microblading!”, escribió en su perfil de Instagram. Mejor imposible. Además de lucir en un tono más claro, el diseño es perfecto y destaca aún más sus bellos ojos y preciosa mirada. “Adoro mis cejas”, siguió de lo más contenta. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pero como suele ocurrir en estos casos y al tratarse de las redes pues también hubo críticas. Para algunas seguidoras no se ve natural o no entienden por qué se lo hizo. Amable y educada, Dayanara respondió a sus detractores invitándoles a leer su post en vez de hablar por hablar. “Gracias por los lindos comentarios y para las que han criticado, este retoque me lo hice el 28 de Enero, justo antes de la Gala 4 de ¡Mira Quién Baila! (con el traje azul), a ver quien criticó algo después, Gala 5 (traje blanco), Gala 6 (traje dorado). Ya vamos para la 7 y ¡nadie dijo nada!”, respondió a quienes la juzgaron. Digan lo que digan el resultado ha sido excepcional y el cambio ha sido para bien. Dayanara se suma a esta nueva técnica que corrige, perfecciona y también reconstruye la ceja carente de pelo y ausente. Advertisement

