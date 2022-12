Dayanara Torres celebra una Navidad de ensueño y en la mejor compañía En un día tan especial, como lo es la Navidad, Dayanara Torres disfrutó acompañada de personas muy importantes en su vida. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En esta época navideña, muchos famosos suelen reunirse con sus familias a quienes, en muchas ocasiones, no pueden ver por sus apretadas agendas que incluyen estar viajando constantemente o bien vivir en otros países. Por ello, consideran un motivo de doble celebración poder compartir con sus seres queridos. En esta ocasión, Dayanara Torres se reunió con su madre, hermanos y su pareja sentimental Marcelo Gama en Florida, Estados Unidos, para disfrutar juntos de la Navidad. "Que tarde más espectacular con mi familia aquí en Miami", escribió Torres en su cuenta de Instagram. "!La Reina Madre más feliz que nunca! Todos los hermanos juntos! Gracias mi amor por crear recuerdos inolvidables. Te Amo". La exreina de belleza acompañó el mensaje con videos e imágenes donde se le ve acompañada, justamente, de su madre y hermanos. También comparte otros momentos con su novio y su familia en un yate. En todo momento, se muestran muy felices. dayanara torres Credit: Instagram/Dayanara Torres SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Estos momentos ocasionaron las reacciones de los cibernautas. "Nunca había visto a tu mami tan feliz como en estos días. Luce extremadamente feliz, amada y ¡consentida! Es muy placentero estar en medio de todos ustedes", mencionó un usuario. "Hermoso la familia unida en estos tiempos. Un vivo ejemplo de admirar. Bendiciones para ti y tu familia. Dios los bendiga"; "¡Qué hermosos se ven! ¿Feliz navidad! ¡Los quiero mucho!"; "Hermosa familia"; "Me alegro mucho por ti y tu felicidad te lo mereces eres bella"; "¡Qué bonito verlos a todos! Les deseo una muy Feliz Navidad y que reciban mucha salud y ¡bendiciones! ¡¡Gracias por compartir ese momento!!", y "Hermosa te mereces la verdadera felicidad; familia, familia", fueron otros comentarios. En estas imágenes Dayanara Torres también muestra que está muy feliz al lado de Marcelo Gamma.

