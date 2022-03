¡Amor en altamar! Así celebró Dayanara Torres su primer aniversario de amor con su novio Sonriente y muy enamorada, la bella modelo y empresaria compartió con sus seguidores cómo le sorprendió su pareja en su primer año de feliz relación. ¡Muchas felicidades! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Con un brillo que hace de su mirada una fiesta, Dayanara Torres tiene muchas razones para estar feliz, tanto en lo profesional como en lo personal. Mientras en el campo laboral su línea de decoración Dayanara Collection sigue acaparando éxitos y creando originales productos ya a la venta en las tiendas de Me Salvé!, su corazón también palpita con toda la intensidad. Con motivo de su primer aniversario con su pareja, la bella modelo y empresaria quiso compartir con sus más de millón y medio de seguidores en Instagram, lo bonito que había sido este día. Desde un yate lleno de románticos detalles, entre los que no faltó el champán, la ex Miss Universo celebró su amor por todo lo alto y se dejó sorprender por su pareja, quien cuidó cada detalle al máximo. Dayanara Torres Dayanara Torres | Credit: IG/Dayanara Torres "Aniversario, Miami, amor, mi amor", escribió en los hashtags de su publicación. El entrañable video recoge imágenes de una velada de ensueño en la que ella es la princesa y protagonista absoluta de este hermoso cuento. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Con su melena suelta, vestida en un sensual traje floreado que marcaba su esbelta figura y de la mano de su novio, se dejó ver más romántica, entregada y entusiasmada que nunca. Porque si hay algo que Dayanara es experta en celebrar es la vida. La feliz mamá de Cristian y Ryan, convertidos en dos hombres apuestos y responsables, atraviesa una de las mejores etapas en todos los sentidos. Así lo dicta su sonrisa y ese brillo especial en los ojos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Es tiempo de disfrutar de todo lo bueno que le estaba esperando y que ha llegado a lo grande, como ella se merece. Aunque por ahora prefiere que su pareja permanezca en la más estricta intimidad, lo que no niega ante el mundo entero es que está muy enamorada. Las imágenes emocionaron especialmente a sus seguidores que no tardaron en felicitarla y desearla lo mejor en esta relación sentimental. "Disfruta esta etapa en tu vida mujer hermosa", "Te mereces toda la felicidad del mundo", "Nuestra eterna reina", "Luces espectacular", "Dichoso sea el que te haga sonreír", "Tus ojos reflejan mucho", "La felicidad que irradias es inmensa", escribieron algunos usuarios encantados con estas imágenes. ¡Felicidades por ese año de amor, Dayanara. Qué sean muchos más!

