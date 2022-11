Dayanara Torres celebra con orgullo el gran éxito de su pareja: "Te amo, mi amor" La puertorriqueña compartió su admiración y respeto hacia su novio, quien vivió un momento profesional lleno de aplausos y felicitaciones por un trabajo impecable. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Feliz, enamorada y orgullosa de su pareja, Dayanara Torres celebró por todo lo alto un momento muy importante en la carrera de su amor. "Mi hombre en acción dirigiendo los Latin Grammy", escribió en sus historias de Instagram resaltando el trabajo y esfuerzo de su enamorado. Una vez más, le expresó también su amor y su apoyo en un momento que resultó ser toda una fiesta para la cultura latina y su música. Dayanara Torres Dayanara Torres | Credit: (Photo by Jose Devillegas/Getty Images) Había mucho que celebrar y aplaudir. El dueño de su corazón, Marcelo Gama, fue el encargado de dirigir la gala de esta prestigiosa premiación de la música latina. Y el resultado, un año más, fue todo un éxito, fruto de todo el talento, tiempo y esfuerzo del director y su equipo. La gala traspasó fronteras con su espectacular puesta en escena y reunió a las estrellas internacionales más importantes en un show sin precedentes. Un logro que hizo inevitable este emotivo mensaje público de amor y reconocimiento de la exMiss Universo. Dayanara Torres Dayanara Torres | Credit: IG/Dayanara Torres Dayanara Torres Dayanara Torres | Credit: IG/Dayanara Torres Además de triunfar en el amor y sentirse orgullosa de su pareja, Dayanara ha vivido otros momentos inolvidables en estos días. Y es que, su carrera profesional también atraviesa una etapa gloriosa. Esta semana regresaba al sillón de El gordo y la flaca junto a Raúl de Molina mientras Lili Estefan no estaba, y volvió a brillar ante el público, que no cesó de piropearla. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Eso no es todo. La multifacética artista ha sido honrada al ser elegida como la voz narradora de una de las exhibiciones más relevantes a nivel internacional: Princess Diana Accredited Access Puerto Rico. "Les estaré narrando la experiencia en español. Todo el que me conoce sabe la admiración que siempre le he tenido desde niña, como con su amor, humildad, elegancia y su trabajo filantrópico se ganó el AMOR del mundo", anunció con honor hace días en sus redes ante el inminente estreno. ¡Muchísimas felicidades!

